Hurdacıları ÖTV heyecanı sardı

16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılıp sıfır alınacak araçlarda ÖTV indiriminin getirilmesi hurda sektörünü sevindirdi. Hurdacılar ayrıca, hurda araçların MKE’ye değil kendilerine verilmesini istedi.

Aydın Demir/SÖZCÜ

Hurda araçlara getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi tasarısının kabul edilmesi, hurda sektöründe heyecana neden oldu. Tasarı ile 16 yaş ve üzeri araçlarda vatandaşlar yeni alacakları aynı cins araçlar için 10 bin TL ÖTV teşviki alabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yılsonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 22 milyon 134 bin araç bulunuyor. Tasarıdan yararlanacak 16 yaş üzeri araç sayısı ise 6 milyon olarak tahmin ediliyor. ÖTV indirimin yasalaşması ile işlerinin açılacağın düşünen hurdacılar şimdiden hazırlıklara başladı. Hurdaya ayrılıp parçalanan araçların yeniden ekonomiye kazandırılması aşamasında sektörden geçimini sağlayan 200 bin insanın beklentilerini yerinde inceledik.

SEKTÖR CANLANIR

Denizli Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Kavakoğlu, ÖTV indirimini sabırsızlıkla beklediklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Plaka üzerinden işlem yapılıp, eski araçlar hurdacıya verilirse sektör canlanır. Araçlar Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) verilirse hurdacılara bu işten ekmek çıkmaz. Plaka üzerinden ÖTV indirimi işleminin yapılıp, eski araçların hurdacılara verilmesini bekliyoruz. Bu sağlanmadığı takdirde bu düzenlemeden sıfır araç satanlar yararlanır. Biz hurdacılar bu işlerin uzmanıyız. Eski araçları en iyi biz değerlendiririz. Dolayısı ile hurdaya ayrılan araçlar MKE'ye verilmemeli, bizim hurdacı arkadaşlarımızın değerlendireceği şekliyle düzenleme yapılmalı ki hurdacılar da bu işten ekmek yesin.”

15 MİLYARLIK EKONOMİ

İkinci el pert araçları alarak, parçalara ayırıp 2.el yedek parça olarak oto sanayisine sunan işadamı Eyüp Duran ise 16 yaş araçların hurdaya ayrılmasının 2. el yedek parça sektörünü canlandıracağını söyledi. Yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü aracın 3'te birinin bile hurdaya ayrılmasının hurda sektöründe 15 milyar TL'lik bir canlanma yaratacağına dikkat çeken Duran, “Sıfıraraç satanları da işin içine kattığımızda durgun seyreden piyasaya büyük canlılık gelir. 2. el yedek parçalarda ucuzlama olur. Şu an ikinci el parçaların bile fiyatı yüksek” diye konuştu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 16 yaş araçların hurdaya ayrılması ile trafikte rahatlama olacağına dikkat çekerek, “Aynı zamanda özellikle eski model araçlar tarafından doğaya salınan karbon gazları havayı ciddi ölçüde kirletiyor, bunun doğaya ve insan sağlığına birçok olumsuz etkisi olduğunu biliyoruz. Bu teşvikle birlikte egzozundan çevreyi, havayı kirleten ve insanları rahatsız eden araçlar ortadan kalkacak” dedi.

PİYASAYA CANLILIK GETİRMEZ

Hurda araçlara ÖTV indiriminin piyasalarda canlılığa neden olmayacağını savunan sektör temsilcileri de var. Türkiye Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanlığı'nın yanı sıra Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevini de yürüten Bahadır Özbayır, kamyon ve çekicilerde ÖTV'nin yüzde 4 olduğuna dikkat çekerek, “Bu yan ve binek araçlardaki gibi büyük bir oran değil. Dolayısıyla bunun sıfırlanması kamyon ve çekicide yeteri kadar piyasada yenileme motivasyonu yaratmayacaktır” dedi.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık ise 16-17 yaşındaki binek araçların pazarda 13-15 bin TL arasından satıldığını ifade ederek, “Vatandaş 13 bin liralık aracı için 10 bin TL ÖTV'den faydalanamaz. Yeni alacağı araç vergiler dahil 50-100 bin TL'yi bulur. Normal vatandaş zaten bu parayı verecek durumda değil. Dolayısı ile ÖTV indiriminin piyasaya abartıldığı gibi faydası olmaz” şeklinde konuştu.