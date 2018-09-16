Hurdaya ayrılan araç sayısı 25 katına çıktı

Kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen uygulamayla hurdaya ayrılan otomobil sayısı haziran-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre 25 katına çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, 16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor. Uygulamanın başlamasının ardından hurdaya ayrılan taşıt sayısında dikkat çekici artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2012-2017 döneminde hurdaya ayrılan araç sayısı 77 bini geçerken, sadece bu yılın haziran ve temmuz aylarında sayı 65 bin 222’yi buldu.

Hurda araç teşvikinden özellikle otomobil sahipleri yararlandı. Geçen yıl haziran ve temmuzda toplam 2 bin 352 otomobil hurdaya ayrılırken, bu yılın aynı döneminde sayı 25 katına çıkarak 59 bin 26’ya ulaştı. Otomobilin yanı sıra diğer taşıtlarda da hurdaya ayrılan araç sayısı yükseldi. Geçen yılın haziran ve temmuz aylarında toplam 5 bin 890 taşıt hurdaya ayrılmıştı. Bu yılın söz konusu iki ayında sayı 65 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, AA muhabirine, teşvik uygulamasının yansımalarını anlattı.

Dar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğinde yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV indiriminin, son ekonomik gelişmeler sonucu araç fiyatlarının artmasından dolayı 8 bin lira ve altı bandında gerçekleştiğini söyledi.

Hurda araç teşvikinin başlangıçta yoğun rağbet gördüğünü belirten Dar, “Teşvikler revize edilirse sayı yükselir. ÖTV matrahı alt limitinin 46 bin liranın üzerine çıkarılması ya da ÖTV indiriminin 10 bin liradan fazla uygulanmasıyla hurdaya ayrılan araç sayısı artar.” dedi.

DÜZENLEME NEYDİ?

Uygulamayla yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa 10 bin lira, 46 bin-80 bin lira ise 8 bin lira, 80 bin lirayı aşıyorsa 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor.

Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin liralık indirim uygulanıyor.

Düzenlemeden, 27 Mart 2018’den 31 Aralık 2019’a kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine, 31 Aralık 2019’a kadar alınacak araçlar için yararlanılacak.

TÜİK verilerine göre Haziran-Temmuz 2017 ile Haziran-Temmuz 2018 dönemlerinde trafikten kaydı silinen motorlu taşıtlar şöyle:

Aylar Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Toplam Haziran 2017 1 284 382 383 822 470 3 341 Temmuz 2017 1 068 249 304 568 360 2 549 Toplam 2 352 631 687 1390 830 5 890 Haziran 2018 22 913 339 536 1 257 657 25 702 Temmuz 2018 36 113 459 412 1 744 792 39 520 Toplam 59 026 798 948 3 001 1 449 65 222

AA