İBB gelirini artırmanın yolunu buldu: 10 katlı otel yaptırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç kıyısındaki arazisinin ardından Maltepe’deki arazisinde de dikkat çeken bir plan değişikliğine imza atarak gelir elde etmek için 10 katlı otel yapmaya karar verdi. Mimarlar Odası, bölgedeki yapılaşma ve nüfus dengesini bozan değişikliğe “Kişi ya da kurumlara ait taşınmazların yatırım karlılığını düzenlemek üzere plan değişikliği yapılamaz” diyerek itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2017 yılının haziran ayında Eyüp'te Haliç kıyısında vatandaş için 4 kat olan sınırı kendi arazisi için 10 kata çıkarınca büyük tepki çekmişti. İBB'nin konut ve ticarethane yapmak üzere kendi arazisi için yaptığı değişiklik, Eyüp Belediyesi'nin “10 kat yükseklik Haliç siluetini bozar” itirazı üzerine 6 kata indirilmişti. Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yüzde 52'si İBB'ye yüzde 48'i Maltepe Belediyesi'ne ait olan yaklaşık 700 metrekarelik arazi için de 2017 yılının nisan ayında benzer bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. Değişiklik ile İBB, gelir elde etmek için konut alanında kalan arazisinin imarını 10 katlı otel yapılmasına uygun hale getirdi. Arazideki inşaat hakkı da 1.75'den 2.25'e çıkarıldı. Plan değişikliği ile ilgili görüşü İSKİ Genel Müdürlüğü parselin kısmen Küçükyalı Deresi’nin ıslah ve işletme bandı içinde, tamamının ise “taşkın önlemli yapılaşma alanı” içinde kaldığına dikkat çekerek değişikliğe “şartlı olumlu” onay verdi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü yapılanma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek plana olumsuz görüş bildirdi.

MALTEPE BELEDİYESİ: EMSALİ DÜŞÜRÜN

Maltepe Belediyesi de bölge genelinde ticaret+konut alanlarında 1.75 olarak belirlenen emsal değerinin plan değişikliği ile 2.25 çıkarılarak aşıldığına dikkat çekti. İlçe belediyesi, 2.25 emsal değerinin çevre yapılanma şartlarına uygun olarak 1.75 olarak değiştirilmesini talep etti. Ancak arazide hak sahibi olmasına karşın Maltepe Belediyesi'nin talepleri dikkate alınmadan değişiklik gerçekleştirildi.

YATIRIM KARLILIĞI İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAZ

Plan değişikliğine askı süresi içinde Mimarlar Odası ve Maltepe Belediyesince yapılan itirazlar 13 Nisan 2018 tarihli İBB Meclisi'nde gündeme alındı. Mimarlar Odası itiraz yazısında emsal artışı ile bölgenin her türlü plan ve yapılaşma dengesinin bozulacağına dikkat çekti. Yoğun yapılaşmanın olduğu, donatı eksikliklerinin bulunduğu bir bölgede yer alan kamu mülkiyetindeki alanın ayrıcalıklı imar haklarıyla yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırılmasının şehircilik ilkeleri açısından kabul edilemez olduğu belirtildi. Plan değişikliğinin sadece zorunlu hallerde kullanılan istisnai bir araç olduğu ve kullanılacağı durumlarda gerekçelerin açıkça ortaya konması gerektiğinin altı çizilerek “Kişi ya da kurumlara ait taşınmazların yatırım karlılığını düzenlemek üzere plan değişikliği yapılamaz. İtiraza konu olan taşınmazın etkin ve verimli kullanılıyor olması için ülkesel ölçekte bir gelir elde etmesi yanında bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekir” denildi. Plan değişikliğinin bölgede nüfus, yapı, trafik yoğunluğu yaratacağına dikkat çekilerek iptal edilmesi istendi. Mimarlar Odası'nın itirazı İmar ve Bayındırlık Komisyon tarafından uygun bulunmadı. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi. Plan resmen onaylanmış olurken arazi üzerindeki otel inşaatı da tamamlanma noktasına geldi.