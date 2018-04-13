İBB metrolar için tekrar ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın önce iptal edip daha sonra devam kararı aldığı metro hatlarından biri olan Kirazlı-Halkalı hattında çalışacak 272 adet metro aracı için ihaleye çıkılıyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında da yenileme çalışması yapılacak. Yenileme çalışması 2.5 yıl sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün 8 Haziran'da gerçekleştireceği ihalede Kirazlı Halkalı Metro Hattı”nda kullanılacak 4 araçlı 68 adet metro dizisi olmak üzere toplam 272 adet metro aracı alınacak. 272 adet aracın tamamı 45 ayda teslim edilecek. Metro dizilerinin teslimatı işe başlama tarihinden itibaren 18. ayda başlayacak ve 45. ayın sonunda tamamlanacak.

Son metro dizisinin teslimi sonrasında saha testleri için 30 gün, deneme işletmesi için ise 60 gün olmak üzere toplamda 90 günlük deneme süresi kullanılacak. İhaleyi alan firma, metro araçlarının fabrika ve saha testleri ile deneme işletmesi ile ilgili detaylı iş programını sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde İBB'nin onayına sunacak. İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak. İnşaatı süren 9.7 kilometre uzunluğundaki hattın yapım ihalesini 2 milyar 414 milyon TL bedel ile Makyol, Astur, İçtaş, Kalyon almıştı.

YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI HATTINDA 900 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü 15 Mayıs günü de “Yenikapı – Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ve Esenler Yerleşkesi Kapasite Artırımı, İnşaat ve Elektro-Mekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” ihalesi düzenleyecek. İhale kapsamında, 21 kilometre uzunluğundaki ana hat üzerinde toplam 18 istasyonu bulunan işletmesi devam eden Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı metro hattı bünyesindeki istasyonlar ile Esenler yerleşkesi içerisindeki alanlarda tadilat ve yenileme çalışması yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın yer tesliminden itibaren 900 gün yani yaklaşık 2.5 yıl içinde yenileme çalışmasını tamamlaması ön görülüyor.

1989'DA BAŞLADI

Yenikapı Atatürk Havalimanı Hafif Metro hattı 1989 yılında Aksaray-Kartaltepe arasındaki bölümde hizmet vermeye başladı. Yıllar içinde etap etap etap devreye alınan hat, 2002 yılında havalimanına kadar uzatıldı. En son 2014 yılında da Yenikapı istasyonunun açılışı yapıldı.