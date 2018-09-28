İBB’den 12 milyon liralık reklam ihalesi

İETT hatlarında çalışan 1077 otobüsteki reklam alanlarının işletilmesi için ihaleye çıkılıyor. Reklam alanlarının 3 yıl boyunca işletilmesi işini kapsayan ihalenin tahmini bedeli 12 milyon lira.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri A.Ş. tarafından işletilen otobüslerdeki reklam alanları için ihale tarihini belirledi. 1077 otobüsteki reklam alanlarını 3 yıl boyunca işletecek firma 10 Ekim'de belirlenecek.

2 MİLYONLUK CİRO ŞARTI

İhale ilanında reklam alanlarının işletilmesi işinin tahmini bedeli 12 milyon lira olarak açıklandı. Geçici teminat bedeli de 360 bin TL. İhaleye katılacak firmaların yeterlilik için son başvuru tarihi 8 Ekim. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İsteklilerin son 5 yıl içerisinde toplam 2 milyon lira tutarında ciro yaptığına dair belge sunması da gerekiyor.