IBM’den tarihi satın alma

IBM açık kaynak Linux kodları yazan Red Hat'i 3 milyar dolara satın aldı.

Dünyada bilgisayarın yaygınlaşmasını sağlayan IBM tarihinin en büyük satın alma operasyonunu gerçekleştirdi. Linux işletim sistemleri için açık kodlar yazan Red Hat IBM tarafından 34 milyar dolara satın alındı.

Açık kaynak yazılım şirketlerini satın almak son dönemde Silikon Vadisi şirketleri arasında moda. Microsoft da geçen haftalarda 7.5 milyar dolara Github'ı satın almıştı.

IBM'in CEO'su Ginni Rommety satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada yeni satın almayla şirketlerin bulut teknolojisi çözümlerine katkı sunacaklarını anlattı.