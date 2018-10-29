Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

IBM’den tarihi satın alma

IBM açık kaynak Linux kodları yazan Red Hat'i 3 milyar dolara satın aldı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:58 29 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
IBM’den tarihi satın alma
IBM açık kaynak Linux kodları yazan Red Hat'i 3 milyar dolara satın aldı.

Dünyada bilgisayarın yaygınlaşmasını sağlayan IBM tarihinin en büyük satın alma operasyonunu gerçekleştirdi. Linux işletim sistemleri için açık kodlar yazan Red Hat IBM tarafından 34 milyar dolara satın alındı.

Açık kaynak yazılım şirketlerini satın almak son dönemde Silikon Vadisi şirketleri arasında moda. Microsoft da geçen haftalarda 7.5 milyar dolara Github'ı satın almıştı.

IBM'in CEO'su Ginni Rommety satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada yeni satın almayla şirketlerin bulut teknolojisi çözümlerine katkı sunacaklarını anlattı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar