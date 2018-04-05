İbrahim Kalın’dan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bizi üzen arkadaşlar var' sözleri üzerine dün Reuters'ın 'kabine değişikliği olabilir' haberi gözleri Mehmet Şimşek'e çevirdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Şimşek'in istifasıyla ilgili olarak, "Bize böyle bir şey gelmedi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağan basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Mehmet Şimşek’in istifasıyla ilgili olarak, “Bize böyle bir şey gelmedi” açıklamasında bulundu. İşte İbrahim Kalın’In ekonomi gündemi hakkında yaptığı açıklamalar:

“ENFLASYON İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR”

Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. 7.4 büyüme oranı Türk ekonomisinin bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Etrafımızda yaşanan savaşlara, dalgalanmalara baktığımız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Mart ayı ihracatı da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu trendin 2018’de de devam edeceğini bekliyoruz. Turizm alanında da bir artışın olduğunu bekliyoruz. 2018 yılı içinde turizm sektöründe bu canlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon ile mücadele de devam ediyor.

Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim.