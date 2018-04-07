Ibrahimovic futbol ekonomisine adını altın harflerle yazdırdı

Zlatan Ibrahimovic 36 yaşında parlamaya devam ediyor... ABD'nin Los Angeles Galaxy takımını daha ilk maçından sırtlayan Ibra futbol ekonomisine de adını altın harflerle yazdırdı. Ibrahimovic bugüne kadar adına en fazla bonservis ödenen üçüncü futbolcu konumunda.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran dünyanın en ünlü forvet oyuncularından Zlatan Ibrahimovic adına ödenen 169.1 milyon euroluk bonservis bedeli ile dünyada adına en fazla bonservis ödenen üçüncü futbolcu oldu. Bir önceki takımı Manchester United’la ilerleyen yaşına rağmen UEFA kupasını kaldıran İsveçli forvet aynı zamanda dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Puskas ödülünün de sahibi. Neymar gerçekleştirdiği iki transferle adına en çok bonservis ödenen futbolcu olurken onu Di Maria izliyor. İşte dünyada adına en fazla bonservis ödenen üç futbolcu…