‘İcra yüzünden 300 bin kişi hapishaneye girecek’

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde iktidara en sert eleştirilerden biri, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

Enginyurt “Ordu'da, 14 trilyon harcanarak botanik bahçesi yapıldı, şimdi yerle bir edildi. Ordu'nun ilçelerinde kadın doğum, çocuk doktoru yok. Kapanan 53 belde belediyemiz mezraya döndü. Üç tane limanımız vardı, hiçbir işe yaramaz hale geldi'' dedi.

“Büyükşehir olduk umutlandık ama yol ve su sorunları had safhaya çıktı. Atanan belediye başkanı ise 500 bin liraya ‘Ters Ev' yapıyor, yazık günah değil mi? Para yoksa 500 bin nereden, para varsa su-yol niye yok'' diye soran Enginyurt, “Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Çekler, senetler yığıldı. İcra dosyaları arttı. İcra taahhüdünde bulunup 90 gün hapis cezası alan ve cezaevine girecek 300 bin insan var'' açıklamasını yaptı.