İcradan satılık fabrika

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tümray Plastik’e ait olan bir fabrika 24.7 milyon lira bedelle icradan satılığa çıkarıldı.

Kocaeli, Gebze Güzeller Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tümray Plasik isimli firma battı. Firmanın taşınmazları, İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Firmanın Güzeller Mahallesi'ndeki 4.7 bin metrekare kullanım alanlı sanayi imarlı arsa ve üzerindeki fabrika ile idari binaları satışa çıkarıldı.

İHALEDE ALICI ÇIKMAZSA

Söz konusu fabrika binası 6 bin 342 metrekare, idari bina ise 957 metrekare alana sahip. Taşınmazlar için istenen toplam bedel 24 milyon 790 bin 272 lira. İlk satış ihalesi 9 Kasım'da gerçekleştirilecek olan taşınmazlar için alıcı çıkmazsa ikinci satış ihalesi 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.