İGA nedir? İstanbul Yeni Havalimanı’nı İGA işletecek!

İstanbul Yeni Havalimanı, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak. İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kuruldu. İstanbul Yeni Havalimanı, şehir merkezinden 35 kilometre mesafede ve İstanbul'un kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik alanda yükseliyor.
İGA NEDİR?
3 Mayıs 2013'te İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'na verildi. Bunun üzerine İGA ismi verilerek 7 Ekim 2013 şirket kuruldu. İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.