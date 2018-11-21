‘Üçüncü havalimanında iş bulacağız’ diye insanlardan para almışlar

Türkiye'de işsizlik öyle bir boyuta geldi ki iş arayanlar dolandırıcıların hedefi konumunda. Vatandaşlar iş başvurusu için para isteyen dolandırıcılara bile kandı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı sosyal medya platformlarında yayılan havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere iş güvenceli başvuru alındığına dair paylaşımlar üzerine, harekete geçti. Bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunan İGA, başvuru yapacaklara "dolandırıcılara dikkat edin" uyarısında bulundu.

31 Ekim’de tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı'nda çalışmak isteyenler için garantili iş başvurusu alındığı iddia edilerek para talep edildiğinin tespit edilmesi üzerine İGA, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“ÖN KAYIT ADI ALTINDA PARA TALEP EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Havalimanı güvenlik personeli iş ilanlarında dolandırıcılara dikkat ediniz. Son dönemde anlık sohbet ve çeşitli sosyal medya platformlarından, İstanbul Havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere; işe başlatma güvenceli olarak iş başvurusu alındığına dair aslı bulunmayan paylaşımlar yapıldığı ve bu süreçte adaylardan ön kayıt adı altında para talep edildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“BAŞVURULAR İÇİN HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR”

Açıklamanın devamında, 29 Ekim 2018'de faaliyete giren İstanbul Havalimanı için Şubat 2018 itibarıyla 3 bin 500 güvenlik personeli alınması için ilan açıldığı ve bahsi geçen işe alım süreci hakkında İGA’nın yetki verdiği şirketler aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Adaylarla yapılan görüşmelerde herhangi bir isim altında bedel talep edilmemekte veya karşı ödeme yöntemi kullanılarak kargo yoluyla herhangi bir belge gönderilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmenin ardından gerekli işlemlerin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Konu, ilgili bölge Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. İGA, yapılan dolandırıcılık faaliyetinin bir daha yaşanmaması adına gerekli her türlü önlemi almıştır” denildi.

3.670.000 KİŞİ İŞSİZ Son açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik Ağustos döneminde yüzde 0.5 artarak yüzde 11.1 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 266 bin kişi arttı. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla göre 490 bin kişi artsa da işsizler ordusunun sayısının artması engellenemedi. İşsiz sayısı 3 milyon 670 bin kişi oldu. İşsizlik Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İHA