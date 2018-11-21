‘Üçüncü havalimanında iş bulacağız’ diye insanlardan para almışlar

31 Ekim’de tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı'nda çalışmak isteyenler için garantili iş başvurusu alındığı iddia edilerek para talep edildiğinin tespit edilmesi üzerine İGA, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Havalimanı güvenlik personeli iş ilanlarında dolandırıcılara dikkat ediniz. Son dönemde anlık sohbet ve çeşitli sosyal medya platformlarından, İstanbul Havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere; işe başlatma güvenceli olarak iş başvurusu alındığına dair aslı bulunmayan paylaşımlar yapıldığı ve bu süreçte adaylardan ön kayıt adı altında para talep edildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, 29 Ekim 2018'de faaliyete giren İstanbul Havalimanı için Şubat 2018 itibarıyla 3 bin 500 güvenlik personeli alınması için ilan açıldığı ve bahsi geçen işe alım süreci hakkında İGA’nın yetki verdiği şirketler aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Adaylarla yapılan görüşmelerde herhangi bir isim altında bedel talep edilmemekte veya karşı ödeme yöntemi kullanılarak kargo yoluyla herhangi bir belge gönderilmemektedir” ifadelerine yer verildi.
Yaşanan gelişmenin ardından gerekli işlemlerin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Konu, ilgili bölge Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. İGA, yapılan dolandırıcılık faaliyetinin bir daha yaşanmaması adına gerekli her türlü önlemi almıştır” denildi.
İHA
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