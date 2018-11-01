İhracatta tarihi rekor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.” dedi. Pekcan, “Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolar oldu.” diye konuştu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 92,81 düşüşle 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler.” diyen Pekcan, “İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum.” ifadesini kullandı.

“Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz.” diyen Pekcan, şunları söyledi:

“Hedef ülke pazarlarına da ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika’ya yüzde 14, Hindistan’a yüzde 16, Latin Amerika’ya yüzde 41. Afrika ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımıza göre Afrika’ya yüzde 25 artmış bulunmaktadır.”

AA