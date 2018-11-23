İhracat yasaklarındaki uygulama eksiklikleri popcorn ihracatını da durdurdu

Popcornun yemlik mısır gibi algılanarak izne tabi tutulup eksra gözetim belgesi istendiğini ve bu uygulamaların yol açtığı yüksek maliyetin popcorn ihracatını durdurarak 2 milyon dolarlık pazar kaybına yol açtığını belirten sektör temsilcileri, yemlik mısır ve popkornun ihracatta ayrı ayrı değerlendirilmesini talep etti.

Dünya Gazetesi’nden Burçak Görel’in haberine göre; Yurtiçinde fiyatları dengelemek için Ticaret Bakanlığı’nca yemlik mısır ihracatının durdurulması sonucu uluslararası gözetim firmalarının denetimine tabi tutulan popcorn ihracatı, yüksek ihracat maliyetleri sebebiyle durdu. İhracat yasaklarının doğru uygulanmadığını belirten sektör temsilcileri, popcorn ihracatındaki engellerin kaldırılmasının ve denetimin devlet tarafından yürütülmesini talep etti.

Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan Türkiye’de son dönemde uygulanan ihracat yasaklarıyla ilgili önemli uygulama eksiklikleri olduğuna dikkat çekerek, “Popcorn ihracatı, yemlik mısır ihracatındaki yasaktan dolayı engellenmeye çalışılıyor. Ancak burada bir yanlış anlama var. Yanlış anlaşılma dolayısıyla popcorn yemlik mısır gibi algılanıyor, izne tabi tutuluyor, ekstradan gözetim belgesi isteniyor, TMO’dan izin aldırılıyor. Popcorn ihracatında ihracatçının önüne çıkan bürokratik engeller ve denetlemedeki yüksek maliyetler popcorn ihracatını imkansız hale getiriyor”dedi.

YEMLİK MISIR VE POPCORN İHRACAT NOKTASINDA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Türkiye’nin popcorn ithalatı yapan bir ülkeyken mevcut durumda popcorn ihracatı yapmaya başlayarak hububat bakliyat sektöründe önemli bir ihracat kalemi yarattığının altını çizen Arslan, popcorn ihracatı denetlemeleri esnasında Uluslararası gözetim firmalarının uyguladığı yüksek ihracat maliyetlerinin ihracatı durma noktasına getirdiğini söyledi. Hüseyin Arslan, yemlik mısırın ve popcornun ihracat noktasında ayrı değerlendirilmesi gerekliğini vurgulayarak, “Yemlik mısır ve popcorn farklı ihracat ürünleridir. Örneğin popcorn on binlerce ton ihraç edilmez, konteynerlerle ihracatı yapılır. Yemlik mısır ise konteyner ile ihraç edilmez. En azından konteyner bazında yapılan ihracata istisnai bir rahatlık getirilmeli” önerisinde bulundu.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK

AKIB olarak popcorn ihracatı üzerindeki engelin kaldırılması ve uygulanan denetimin Uluslararası gözetim firmalarından alınarak devlet kontrolüyle gerçekleştirilmesini talep ettiklerini ve bu konuda Ekonomi Bakanlığı’na başvurduklarını dile getiren Arslan, “Önerimiz denetimin devlet tarafından kontrol edildiği bir düzenlemenin yapılması. Bu şekilde en azından ihracat maliyeti daha az olacak ve ihracatın önü kesilmemiş olacak. Düzenlemenin yapılması ihracatçının elini rahatlatacak. Piyasalarda süreklilik önemlidir. Elimizdeki pazarı kaybettigimiz zaman tekrar onu kazanmak çok kolay olmuyor. Bu kararlar geçici dahi olsa daha az maliyetli olacak şekilde düzenlenmeli” ifadelerini kullandı.