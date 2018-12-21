İhracata ve turizme İMOB katkısı

Dünyanın en büyük iki uluslararası mobilya fuarından biri olan CNR İMOB’un 15'incisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 63 bin 655 yabancı mobilya alıcısı tarafından ziyaret edilen fuarın, Ocak 2019’da ise bu rakamı 80 binin üzerine çıkarması bekleniyor. CNR İMOB 2019’a gösterilen ilgi yüzünden CNR Expo Yeşilköy fuar alanı yakınlarındaki otellerin rezervasyonları tamamen doldu.

Türk mobilya sektörünün ihracat oranlarına çok büyük katkı sağlayan uluslararası mobilya fuarı CNR İMOB, Türkiye'nin 2019 yılı ihracat ve turizm rakamlarına, ağırlayacağı yabancı alıcı sayısı ile doping etkisi yaratacak. Toplam 80 bin yabancı alıcı beklenen fuar yüzünden CNR Expo Yeşilköy yakınlarındaki otellerin rezervasyonları tamamen doldu. Uluslararası ziyaretçilerin fuara gösterdiği yoğun talebe karşı, fuar alanı civarındaki sakinler evlerinin odalarını pansiyona açtı.

15’inci Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB), CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de organize edilecek. 182 firmalık bekleme listesi bulunan CNR İMOB’a bu yıl da 600’den fazla firma, 1000'in üzerinde markası ile yer alacak. Malezya ve Romanya'nın devlet pavilyonu olarak katıldığı fuarda ABD, Rusya, Moldova, Ukrayna, Mısır, Belçika Almanya, İtalya, İspanya'nın aralarında olduğu ülkelerden 35 mobilya firması da ürünlerini sergileyecek.

FUAR ESNASINDA 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT BEKLENİYOR

Mobilya sektörünün ihracatına ve iş hacmine destek olmak için 15 yıldır aralıksız mobilya fuarları düzenlediğini ifade eden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; “Dünyanın en büyük 5 mobilya ihracatçısından biri olmayı hedefleyen Türk mobilya sektörümüzün bu hedefe ulaşmasında İMOB 2019 büyük katkılar sağlayacak. Katılımcılarımızın fuar esnasında yapacağı ihracatın bir milyar doları aşmasını bekliyoruz.” dedi.

BIA İLE YABANCI ALICI REKORU KIRACAK

CNR İMOB'a özellikle yurt dışından büyük bir akın olduğuna işaret eden Erem, “CNR Uluslararası İş Geliştirme Departmanımızın da desteği ile hayata geçirilen ve toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yaptığımız Global Pazar İstihbarat Sistemi'mizin (BIA Business Intelligence Agency) fuarlarımıza katkısı çok büyük oluyor. Bu yıl yabancı alıcı oranında yüzde 20 artış bekliyoruz.” dedi. Toplam ziyaretçi sayısının 150 binin üzerinde olacağını kaydeden Erem, “Yabancı alıcı sayısı da 80 bini geçecek. CNR Expo Yeşilköy, Türkiye ve yakın coğrafyası için ‘Mobilyanın Ticaret Merkezi’ olarak biliniyor. Fuara katılan firmalar Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya, Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun mobilya ithalatını da karşılıyor.” ifadelerini kullandı.