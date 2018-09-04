İhracatçıya parasını Türkiye’ye getirme zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre Türkiye'deki döviz varlığını artırmak için ihracatçı firmalara ihracat bedellerinin en az yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğu getirildi. Uygulama 6 ay boyunca geçerli olacak. İşte 8 maddede yeni döviz kontrolü önlemi...

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ bugün yürürlüğe girecek ve altı ay süresince geçerli olacak.

1) BANKAYA TRANSFER VEYA GETİRME

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

2) 180 GÜNÜ GEÇEMEYECEK

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunlu olacak.

3) 6 FARKI ÖDEME TÜRÜ

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilebilecek.

4) GÜMRÜK BEYANI YAPILACAK

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

5) PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI İHRACATA SÜRE SINIRI

Tebliğe göre, peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutuldu. İhracat belgeleri kapsamında sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi, ek süreler de dahil olmak üzere belge süresi kadar olacak Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacak.

6) FARKLI İHRACAT TİPLERİNE FARKLI SÜRELER

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün, konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedelin 180 gün, yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde bedelinin 90 gün, kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunlu olacak.

7) SORUMLULUK SINIRI

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu tutuldu. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlü olacak.

8) 200 BİN DOLAR EKSİĞİ HAZİNE İNCELEYECEK

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 100,000 doları aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar eksiği olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, tebliğle belirlenen mücbir sebeplerin varlığı halinde ise 200,000 doları aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacak.

Tebliğ kapsamında 200,000 doları veya eşitini aşan eksiği olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacak.

REUTERS-SOZCU.COM.TR