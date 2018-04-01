İhracatta rekor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Mart ayında tarihin, tüm zamanların zirvesindeyiz. Aylık itibarıyla tarihimizdeki en büyük rakam. Aylık bazda 15.1 milyar dolar ihracat ve yüzde 11 üzerinde artış var." dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CNN Türk canlı yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, “Mart ayında, tüm zamanların zirvesindeyiz. Aylık itibarıyla tarihimizdeki en büyük rakam. Aylık bazda 15.1 milyar dolar ihracat ve yüzde 11 üzerinde artış var. TİM verilerine göre de son 12 aylık dönemdeki ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.” ifadelerini kullandı.