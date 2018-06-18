İki defadan fazla ‘indirim var’ yazısına ya para ya da kapatma cezası

Türkiye'deki tüm mağazalarda hemen hemen her gün indirim yazısını görüyoruz. Artık hangisinin gerçek indirim olduğunu hangisinin kandırmaca indirim olduğunu anlamak çok güç. Ekonomi Bakanlığı 365 gün süren indirim kampanyalarına son vermeye hazırlanıyor. Bakanlığa konu hakkındaki ilk taslağı mobilyacı iş adamları sundu. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan artık indirimlerin senede 2 kez yapılacağını, bu kurala uymayanların ya para cezası ya da kapatma cezası ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Bakanlığa verilen taslakta indirim kampanyaları senede 2 defa (ilkbahar ve sonbahar) uygulanacak. Peki senede iki den fazla indirim uygulayan firmalara nasıl bir yaptırım uygulanacak? Mobilya Sanayi İş adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “2 defadan fazla indirim uygulayan firmalara ya para cezası ya da firmayı kapatma cezası uygulanabilecek.” dedi.

BAŞVURUMUZ OLUMLU BULUNDU

Avrupa’da sürekli bir indirimin yazısı olmadığını olsa bile şehrin dışında yani outlet mağazalarında olduğunu söyleyen Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, Türkiye’de de böyle olması gerektiğini belirtti. Gürcan, “Türkiye’de hemen hemen her mağazanın önünde indirim yazısını görebiliyorsunuz. Artık vatandaşlar hangisinin gerçek hangisinin yalan olduğunu fark edemiyor. Biz bu durumun artık önüne geçmek istiyoruz. Ekonomi Bakanlığı’na başvurduk. Olumlu bulundu.” dedi.

YA PARA CEZASI YA KAPATMA CEZASI

Bu yasaya uymayanların ise ya para cezasına çarptırılacağını ya da firmasının kapatılacağını belirten Gürcan, “Şu an aklıma ilk gelen yaptırım bu cezaya uymayan kişilere ya para cezası uygulamak, ya da firmasını kapatmak olacak. Ancak bu cezai yaptırımlar daha sonrasında daha etraflıca oturulup konuşulur.” dedi.

İNDİRİMLER OUTLET MAĞAZALARINDA

Türkiye’de indirimli ürün almak isteyen vatandaşların Avrupa’da olduğu gibi outlet mağazalarından alması gerektiğini söyleyen Gürcan, “Türkiye’de neredeyse her AVM’nin veya mağazanın önünde indirim yazısını görebilirsiniz. Biz artık bu durumun sadece outlet mağazalarında olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.