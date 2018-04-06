Doğuş Çay Bor şeker fabrikasına en yüksek teklifi verdi

Bor ve Kırşehir şeker fabrikaları ihalesi öncesinde gerginlik çıktı. İhaleye teklif veren şirketler ise belli oldu. İhalede en yüksek teklifi Doğuş Çay verdi.

Bor ve Kırşehir şeker fabrikaları için ihale başladı.

ŞİRKETLER BELLİ OLDU

-İhale saatine yakın Bor Şeker Fabrikası için kimlerin teklif verdiği ortaya çıktı. Buna göre İş Kaya İnşaat, Tüzünler Tarım Ürünleri, Erser Grup-Sterk OGG, Bergiz Aş, Doğuş Yiyecek İçecek, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz Madencilik ve Albayrak Turizm Seyahat ihaleye teklif verdi

-İlk turda en yüksek 199 milyon TL’lik teklif verildi.

-Tüzünler Tarım Ürünleri elendi. İhalede teklif 220 milyon TL’ye çıktı.

-Mutlucan Tuz elendi.

-245 milyon TL ile açık artırma usulüne geçildi.

-Albayrak ve Erser çekildi.

-Doğuş Yiyecek İçecek 330 milyon TL önerdi.

-İhalede en yüksek teklifi 336 milyon TL ile Doğuş Yiyecek İçecek verdi.

İHALE ÖNCESİ GERGİNLİK

CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Veli Ağbaba, Nurettin Demir Orhan Sarıbal, Burcu Köksal ve Mustafa Balbay önce ihalenin düzenleneceği binanın girişinde açıklama yaptı. Daha sonra içeri girmek istedi

SALONA ALINMAK İSTEMEDİ

Ancak altı milletvekili ve fabrikaların satılacağı illerden gelen CHP il başkanları, güvenlik görevlileri tarafından salona alınmak istemedi. Daha sonra araya giren görevlilerin onayıyla vekiller ihale salonuna girdi. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu milletvekillerinin yanına gelerek, “İhaleyi sağlıksız hale getireceksiniz” dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, ‘İhaleyi biz mi sağlıksız hale getiriyoruz. Siz neyi bizden gizliyorsunuz, halktan neyi gizliyorsunuz? Gizli kapaklı neyi satacaksınız?' dedi. Daha sonra ÖİP Başkanı Aksu salondan ayrıldı. İhale saati gelmesine rağmen başkan salona girmediği için toplantı şimdilik başlayamadı.