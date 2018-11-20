İkinci kaliteye talep artınca fiyatlar yükseldi

Sebzeye gelen zamlar pazarda ikinci kalite ürüne olan talebi artırdı. Artan taleple birlikte düşük gelirlinin tercih ettiği ikinci kalite mallara yüzde 150’ye varan zamlar geldi.

İstanbul Hali'nde geçtiğimiz yıla oranlar birçok üründe fiyatlar iki kata yakın artış gösterdi. Patates ve soğan fiyatlarına odaklanmışken hemen her üründe bir önceki yıla oranla yaşanan fiyat artışı dikkat çekiyor. Domates ve havuç gibi ürünler hale gelirken kalitelerine göre ayrılıyor. Dar gelirli vatandaşın ucuz fiyatı nedeniyle tercih ettiği ikinci kalite ürünlere talep artınca bu ürünlere de zam geldi.

Dar gelirlinin düşük fiyatı nedeniyle tercih ettiği sebzeler de zamdan nasibini aldı. İstanbul Hali’nde fiyatı en çok yükselen ürünler arasına ikinci kalite havuç ve ikinci kalite domates de dahil oldu. Kilogram fiyatı geçen sene 60 kuruş olan ikinci kalite havuç yüzde 150 zamla 1 lira 50 kuruşa yükselirken ikinci kalite domates aynı yükseliş oranıyla 1 lira 20 kuruştan 3 liraya geldi. İkinci kalite patatesin fiyatı da 1 lira 20 kuruştan 2 liraya yükselerek yüzde 67 zamlandı. İkinci kalite kuru soğanın fiyatı da talep artışı ile 80 kuruştan 2 liraya yükseldi.

MEVSİM SEBZELERİ DE ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıl aynı gün İstanbul Hali'nde beyaz soğanın kilogram fiyatı 80 kuruş iken bu yıl 4 liraya yükseldi. Mantarın hal fiyatı yüzde 114 artarken Brüksel lahanası yüzde yüzde 133 ile en çok zamlanan ürünler arasında yer aldı. Kış sebzesi pırasa da geçen yıla oranla fiyatını ikiye katlayan ürünlerden oldu.