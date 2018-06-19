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İkinci sürgün yaş çay alımları başladı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

android-time 11:24 19 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
İkinci sürgün yaş çay alımları başladı
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya  Alim, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sürgün alımlarının 25 Nisan’da başladığını ve toplamda 217 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mayıs ayında alınan 212 bin 216 ton yaş çay karşılığında üreticilere 519 milyon 930 bin lira ödendiğini ifade eden Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının da bugünden itibaren başladığını kaydetti.

Alim, üreticilerin hasat olgunluğuna gelen çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini, böylelikle ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasının önüne geçilebileceğini belirtti.

AA

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