‘İktidar tarımı bitiriyor’

Tarım ithalatının 16 yılda 94 milyar doları aştığını belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor” diyen Tarım Bakanı’na cevap verdi: “İktidar ülkeyi Romanya’dan ithal ettiği sığırı Bulgaristan’dan ithal ettiği samanla besler hale getirdi”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor” diyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir'e “İktidar adeta ülkede tarımı bitirmek için çalışıyor. Dünyanın en bereketli toprakları üzerine kurulu bu ülkeyi Romanya'dan ithal ettiği sığırı, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ithal ettiği samanla besler hale getirdiler” sözleriyle cevap verdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 tarihinden bu yana yapılan tarım ve hayvan ithalatının 94 milyar doları aştığını vurgulayan Öztrak, “Bu kadar üretimden kopmuş bir anlayışla Türkiye'de tarımın geldiği nokta ortada. Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle çiftçilerimiz maliyetle fiyat arasında sıkışmış, AKP döneminde iki Trakya büyüklüğünde arazi üretimden çekilmiş. Çiftçilerimiz artık ekmiyor, ekemiyor. Kendi çiftçimizi destekleyeceklerine Sudan'da 780 bin hektar arazide üretim yapmaya kalkıyorlar. Bakıyorsunuz, ürünlerin hasat zamanında ithalat vergilerini aşağıya çekiyorlar” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETİM

Ülkeyi yönetenlerin sorunlar yokmuş gibi yaparlarsa çözülür zannettiklerini vurgulayan Öztrak, şunları söyledi: “Böyle yaptıkça da milletten ve gerçeklerden kopuyorlar. Yaptıkları açıklamalar insana bunlar ya milletle açık açık dalga geçiyorlar ya da ülkenin sorunları hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar dedirtiyor. Tarım ve Orman Bakanı'nın yaptığı son açıklamalar da bunun bir örneği. Biz diyoruz ki, ‘Dünyanın en bereketli toprakları üzerine kurulu bu ülkeyi baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den ithal eder hale getirdiniz. Türkiye'yi, Romanya'dan ithal ettiği sığırı, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ithal ettiği samanla besler hale getirdiniz. Bizim memleketimiz tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriydi. Şimdi Avrupa'dan et ithalatında birinci ülke haline getirdiniz. Çözüm üretimdir. Üretimi, üreticiyi destekleyin başka ülkelerin çiftçisine muhtaç olmayın.”

Devletin her çiftçiye 68 bin lira borcu var

AKP'nin 2007 yılında değiştirdiği Tarım Kanunu'yla çiftçiye destek ödemelerini gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1'i olarak belirlediğine dikkat çeken Faik Öztrak, “Ancak bugüne kadar yapılması gereken toplam 270.9 milyar liralık ödemenin sadece 120 milyar lirası yapıldı, 150.3 milyar lirası ise hâlâ ödenmedi” dedi. Öztrak, “2019 rakamlarını da eklersek devletin sayıları 2 milyon 132 bin 491 olan her bir çiftçi ailesine toplam 68 bin 286 lira borcu var” diye konuştu.