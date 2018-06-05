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İktidara yakın medyanın enflasyonla imtihanı

TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu. Bu da son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu demek. Ancak iktidara yakın gazeteler yaşanan bu artışı birinci sayfadan ya göstermedi, ya çok küçük gösterdi ya da 'artış' kelimesini kullanamadı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:08 5 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
İktidara yakın medyanın enflasyonla imtihanı
TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu. Bu da son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu demek. Ancak iktidara yakın gazeteler yaşanan bu artışı birinci sayfadan ya göstermedi, ya çok küçük gösterdi ya da 'artış' kelimesini kullanamadı.

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 12.15 çıktı. Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.62 arttı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek Mayıs ayı enflasyonu olarak kayda geçti. Enflasyonda yeni baz hesabına geçildiğinden beri AKP hükümetinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşti. Geçen sene mayıs ayında vatandaşın cebindeki 100 liranın alım gücü bu yıl 87.5 TL’ye indi. Ancak iktidara yakın bazı gazeteler yaşanan bu artışı görmedi. Kimi gazetelerde 1. sayfa manşetlerinden çok küçük bir şekilde gördü.

İşte gazetelerin enflasyona bakışı;

SÖZCÜ 

Sözcü Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını ‘bir enflasyon vuruyor bir de dolar vuruyor’ şeklinde gördü.

sozcu

 

 

SABAH

Sabah gazetesi enflasyon artışı birinci sayfasından hiç göstermedi.

sabah

DÜNYA 

Dünya Gazetesi haberi böyle görmüş.

dunya_050618

 

AKİT 

Akit Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını başlık halinde gördü.

yeniakit

 

VATAN

Vatan Gazetesi yaşanan enflasyon artışı giysiden vererek tek sütun halinde gördü.

vatan

HÜRRİYET

Hürriyet Gazetesi enflasyon haberini sayfanın en altında gördü.

hurriyet

POSTA

Posta Gazetesi ise enflasyonu tepeden göstermiş.

posta

BİRGÜN

Birgün Gazetesi ise birinci sayfasından görmüş.

birgun

AYDINLIK

Aydınlık Gazetesi ise yaşanan bu artışı manşet yaptı.

aydinlik_gazetesi

 

HABERTÜRK

Habertürk Gazetesi yaşanan artışı 1 sayfa manşetinden hiç göstermedi

haberturk

STAR

Star Gazetesi ise açıklanan enflasyon rakamlarını birinci sayfasından görmedi.

star

 

Son güncelleme: android-time 09:4405.06.2018
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