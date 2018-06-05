İktidara yakın medyanın enflasyonla imtihanı

TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu. Bu da son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu demek. Ancak iktidara yakın gazeteler yaşanan bu artışı birinci sayfadan ya göstermedi, ya çok küçük gösterdi ya da 'artış' kelimesini kullanamadı.

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 12.15 çıktı. Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.62 arttı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek Mayıs ayı enflasyonu olarak kayda geçti. Enflasyonda yeni baz hesabına geçildiğinden beri AKP hükümetinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşti. Geçen sene mayıs ayında vatandaşın cebindeki 100 liranın alım gücü bu yıl 87.5 TL’ye indi. Ancak iktidara yakın bazı gazeteler yaşanan bu artışı görmedi. Kimi gazetelerde 1. sayfa manşetlerinden çok küçük bir şekilde gördü. İşte gazetelerin enflasyona bakışı; SÖZCÜ Sözcü Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını ‘bir enflasyon vuruyor bir de dolar vuruyor’ şeklinde gördü. SABAH Sabah gazetesi enflasyon artışı birinci sayfasından hiç göstermedi. DÜNYA Dünya Gazetesi haberi böyle görmüş. AKİT Akit Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını başlık halinde gördü. VATAN Vatan Gazetesi yaşanan enflasyon artışı giysiden vererek tek sütun halinde gördü. HÜRRİYET Hürriyet Gazetesi enflasyon haberini sayfanın en altında gördü. POSTA Posta Gazetesi ise enflasyonu tepeden göstermiş. BİRGÜN Birgün Gazetesi ise birinci sayfasından görmüş. AYDINLIK Aydınlık Gazetesi ise yaşanan bu artışı manşet yaptı. HABERTÜRK Habertürk Gazetesi yaşanan artışı 1 sayfa manşetinden hiç göstermedi STAR Star Gazetesi ise açıklanan enflasyon rakamlarını birinci sayfasından görmedi.