İktidara yakın medyanın enflasyonla imtihanı

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 12.15 çıktı. Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.62 arttı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek Mayıs ayı enflasyonu olarak kayda geçti. Enflasyonda yeni baz hesabına geçildiğinden beri AKP hükümetinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşti. Geçen sene mayıs ayında vatandaşın cebindeki 100 liranın alım gücü bu yıl 87.5 TL’ye indi. Ancak iktidara yakın bazı gazeteler yaşanan bu artışı görmedi. Kimi gazetelerde 1. sayfa manşetlerinden çok küçük bir şekilde gördü.
İşte gazetelerin enflasyona bakışı;
SÖZCÜ
Sözcü Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını ‘bir enflasyon vuruyor bir de dolar vuruyor’ şeklinde gördü.
SABAH
Sabah gazetesi enflasyon artışı birinci sayfasından hiç göstermedi.
DÜNYA
Dünya Gazetesi haberi böyle görmüş.
AKİT
Akit Gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarını başlık halinde gördü.
VATAN
Vatan Gazetesi yaşanan enflasyon artışı giysiden vererek tek sütun halinde gördü.
HÜRRİYET
Hürriyet Gazetesi enflasyon haberini sayfanın en altında gördü.
POSTA
Posta Gazetesi ise enflasyonu tepeden göstermiş.
BİRGÜN
Birgün Gazetesi ise birinci sayfasından görmüş.
AYDINLIK
Aydınlık Gazetesi ise yaşanan bu artışı manşet yaptı.
HABERTÜRK
Habertürk Gazetesi yaşanan artışı 1 sayfa manşetinden hiç göstermedi
STAR
Star Gazetesi ise açıklanan enflasyon rakamlarını birinci sayfasından görmedi.