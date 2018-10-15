İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Zeytinoğlu: Enflasyon yüzde 35’e çıkacak

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, enflasyonunda yüzde 35’e kadar çıkacağını söyleyerek, “Öngörümüz enflasyonun yüzde 30-35 ile yılı kapatması” dedi.

Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli'nin Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ‘En az yüzde 10 indirim' kampanyasıyla ilgili Kocaeli Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda mevcut ekonomik durumu değerlendiren Zeytinoğlu, açıklanan enflasyon ve işsizlik rakamlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıktığını söyledi.

MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ

Artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak'ın başlattığı Enflasyonla Mücadele Programı'nı desteklediklerini açıkladı. Sorumluluk ve görev hepimizindir diyen Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız tarafından hazırlanan ve bakanımız sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır.”

MALİYETLER DE ARTIYOR

Kocaeli Sanayi Odası olarak bütün üyelerimizin bu kampanyaya katılımlarını beklediklerini kaydeden Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, “Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız. Yaptığımız kampanya işin psikolojik boyutu. Bu enflasyonun temelinde yatan döviz kurlarının artması. Böylece maliyetler de artıyor. Bu da tüketiciye yansıyor. Üretici ile tüketici arasında yaklaşık 20-25 puan fark var. Doğal olarak beklentimiz üretici fiyatlarında olan doğal artış tüketiciyi de çekecektir” şeklinde konuştu.

“HENÜZ TÜKETİCİYE FİYAT FARKI YANSITILMADI”

Enflasyonun yüksek çıkmasına da değinen Kocaeli Sanayi Odası Ayhan Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz tüketiciye fiyat farkı yansıtılmadı. Bizim öngörümüz, dileriz ki öyle olmaz ama tüketici enflasyonu Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bir artış içerisinde olacak. Yıllık enflasyonun yüzde 30-35'e kadar yükselmesini bekliyoruz. İşsizlik rakamlarında bir iyileşme beklerdik ancak olmadı. Bu dönemler mevsimlik işçiler ve hasat nedeniyle işsizliğin düştüğü dönemler. Ancak bugün açıklanan işsizlik rakamlarında 0.6 puan bir artış gördük. Temmuz ayında bir önceki yıla göre işsiz sayısı 100 bin arttı. Üstelik bu rakam çalışan sayısı 150 bin artmasına rağmen ortaya çıktı.”

“AVRUPA SAYESİNDE AYAKTA DURUYORUZ”

İktisadi Kalkınma Vakfı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin Avrupa sayesinde ayakta durduğunu savunarak “Hem ekonomi kötüye gidiyor, hem enflasyon yükseliyor, hem işsizlik rakamı artıyor… Bu tablo hiçbir zaman olumlu karşılanmaz. Biz şu anda Avrupa sayesinde ayakta duruyoruz” diye konuştu.