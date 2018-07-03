İlk emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplama 2018

Ülkemizde kimi SSK'dan, kimi Bağ-Kur'dan kimi de Emekli Sandığı'ndan emekli olan yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Bu nedenle emekli olanların ya da olacakların emekli aylıkları ayrı ayrı hesaplanmakta. Emekli maaşları da çalışırken yapılan ödemelere göre belirlendiğinden farklılık gösteriyor. Peki, ilk emekli maaşı nasıl hesaplanır? Tüm detaylar haberimizde...

Emekli olacak çalışanların merak ettiği konuların başında alacakları emekli aylığının ne kadar olacağı gelmektedir. Emekli aylığının hesaplanması da SSK, Bağ-Kur ve memurlar olarak farklılık göstermekte. Şimdi, emekli olmak için başvuruda bulunmuş sigortalıların emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını anlatmaya çalışacağız…

Emekli aylıkları 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan değişiklikle, memurlar için yine aynı sistem korunurken, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için yeni bir sisteme geçildi. Daha sonra 1 Ekim 2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte SSK'lı ve Bağ-Kur'ların emekli aylıklarının hesaplanmasında; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç ayrı dönemin hesaba katıldığı bir sistem ortaya çıktı.

Şimdi bu kısa açıklamanın ardından memur, işçi ve Bağ-Kur'luların emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını açıklayacağız…

SSK'LILARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;

– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.

– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.

– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.

MEMURLARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?

Memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacğı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memur emekli aylığı hesaplanırken de;

– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,

– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,

– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,

– Taban aylığı ve kıdem aylığı,

– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,

– Özel hizmet tazminatı,

– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),

– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.

BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?

Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.

1999'daki basamak önemli

Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur’luya bağlanacak aylığı belirliyor.

– SSK'lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.

– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK’lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2'dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞINDA 400 TL’YE VARAN YÜKSELİŞ

Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yapması öneriliyor. Uzmanlar şu uyarıyı yaptı:”Prim yüksek yatırılırsa aylık yüksek olur. Bunun da yolu prim kazancının yüksek yatırılmasıdır.”

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