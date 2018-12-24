İlk rafineriyi kapatacak teklif

63 yıllık Batman Rafinerisi için kritik uyarı. Yasa teklifini değerlendiren TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Batman Rafinerisi’ni kapatmak zorunda kalırız” dedi.

AKP'li milletvekillerinin Meclis'e sunduğu yeni Maden Kanunu Yasa teklifinin 1955 yılında kurulan Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi'nin kapanmasına yol açacağı uyarısı yapıldı. Teklifteki kritik maddeler değerlendiren TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, salı günü Meclis'te teklifi görüşecek komisyon üyesi milletvekillerine birer mektup göndererek, “Batman Rafinerisi'ni kapatmak zorunda kalırız” açıklamasında bulundu.

KALİTESİZ FİYAT YÜKSEK

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Meclis Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin 31'inci maddesi Batman'ın yanı sıra İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerilerini işleten TÜPRAŞ'ta endişe yarattı. Bu madde, Batman Rafinerisi'nde işlenen yerli ham petrolün hem rafineri alım fiyatının yükseltilmesini hem de rafineri ile üretici arasında eşit paylaştırılan boru hattı taşıma maliyetinin tamamının rafineriye yüklenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, düşük kaliteli yerli petrolün fiyatının baz alındığı Mısır'daki Ras Gharib'in 2016'dan bu yana fiyat indirimini yayınlamadığı, bu nedenle yerli petrol üreticilerinin Batman Rafinerisi'ne piyasa fiyatının altında ham petrol satmak zorunda kaldığı belirtilirken, yapılacak değişiklikle petrol üretim ve yatırımlarının desteklenmiş olacağı belirtildi. Teklife göre, yerli petrolün satış fiyatında Mısır yerine daha yüksek olan Suudi Arabistan'daki Arab Heavy fiyatları baz alınacak. Yelmenoğlu, mektupta, düzenlemenin Batman Rafinerisi'nin sonu olacağı uyarısında bulundu. Yeni teklifle Batman Rafinerisi'nin, daha kaliteli oluğu için varil başına ortalama 2.42 dolar daha yüksek fiyat oluşan Arab Heavy'nin baz alınacağını belirten Yelmenoğlu, gerçekte olmayan taşıma maliyetinin de fiyata eklenerek rafineriye yükleneceğini belirtti.

TÜPRAŞ, Türkiye'de üretilen yaklaşık 2.5 milyon ton ham petrolü rafinerilere taşınmak üzere BOTAŞ Dörtyol'da teslim alıyor. Batman Rafinerisi sadece asfalt üretiyor.

TESİS ZARAR EDER

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, teklifin yasalaşması halinde yılda 10-15 milyon dolar kâr eden Batman Rafinerisi'nin bir anda yılda 43 milyon dolar zarar eden bir tesise dönüşeceğini belirterek, “Bu haksız maliyet artışı nedeniyle TÜPRAŞ'ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek, Batman Rafinerisi kârlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak ya da kapatılmak zorunda kalacak. Böyle bir sonucun ülke ekonomisi üzerinde geri döndürülemez büyük zararlara yol açacağı aşikârdır” dedi. Mektubunda, alternatif bir hesaplama yöntemi de öneren Yelmenoğlu, önerilerinin kabul edilmemesi halinde rafinerilere yerli ham petrol alma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.