Image Halkla İlişkiler bir günde kapandı

Türkiye'nin en eski halka ilişkiler firmalarından olan Image Halkla İlişkiler dün akşam itibariyle kapandı. Şirketin yaşadığı mali zorluk nedeniyle kepenk kapattığı belirtiliyor.

1987 yılında Betül Mardin tarafından kurulan ve şu anda Canan Noyan’ın sahibi olduğu İmage Halkla İlişkiler, dün akşam ani bir kararla kapandı. Akşam saat 5 sularında şirkete avukatı ile birlikte gelen Noyan kapanma kararını tüm çalışanlarına tebliğ etti ve şirket faaliyetlerine son verdi. Şirket, Beymen gibi dev firmalarla çalışıyordu.

Çalışanlar kısa süre içerisinde kişisel eşyalarını alıp şirkketten ayrıldı, arkasından da şirketin kapısına kilit vuruldu.

NOYAN’DAN AÇIKLAMA: ‘DAR BOĞAZA GİRDİK’

PR dünyasında yakından bilinen şirketin patronu Canan Noyan ise kapanma kararına ilişkin olarak Marketing Türkiye’ye bir açıklama yaptı. Noyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle dar boğaza girmiş bulunan IMAGE Halkla İlişkiler mecburi olarak kapanma kararı almıştır.

Sektöre birçok yeni insan kazandıran, ekol olarak kabul edilen ve birçok ilki de gerçekleştirmiş bulunan 31 yıllık şirketimizin böyle bir noktaya gelmiş olması talihsiz gelişme olarak bizleri çok üzmüştür.”