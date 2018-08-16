İmam ve vaiz maaşları ne kadar? 2018 net maaş tutarları…

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan imam ve vaiz maaşları hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... 2018 İmam ve vaiz maaşları ne kadar?

Türkiye’nin 81 ilindeki camilerde görev yapan imam ve vaizlerin maaşları ne kadar? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ve göreve yeni başlayan imamlar 2 bin 956 lira maaş almaktadır. Aynı şekilde göreve başlanan ilk yılda vaizler de 3.115 lira maaş almaktadırlar. Hizmet yılı 25 yılı aşmış imamlar 3 bin 207 lira alırken, vaizler ise 3 bin 693 lira maaş almaktadırlar. İşte hizmet yılı ve derecesine göre tam liste:

D/K Hizmet Yılı İmam Vaiz Aylık Net Maaş

1/4 25 yıl üstü 3.207 TL 3.693 TL

1/4 24 3206 TL 3.691 TL

1/3 23 3.200 TL 3.685 TL

1/2 22 3.193 TL 3.679 TL

1/1 21 3.187 TL 3.673 TL

2/3 20 3.178 TL 3.565 TL

2/2 19 3.172 TL 3.559 TL

2/1 18 3.166 TL 3.553 TL

3/3 17 3.123 TL 3.524 TL

3/2 16 3.118 TL 3.519 TL

3/1 15 3.113 TL 3.514 TL

4/3 14 3.086 TL 3.430 TL

4/2 13 3.081 TL 3.426 TL

4/1 12 3.077 TL 3.422 TL

5/3 11 3.003 TL 3.250 TL

5/2 10 2.999 TL 3.246 TL

5/1 9 2.987 TL 3.217 TL

6/3 8 2.984 TL 3.205 TL

6/2 7 2.980 TL 3.197 TL

6/1 6 2.977 TL 3.198 TL

7/3 5 2.974 TL 3.172 TL

7/2 4 2.971 TL 3.168 TL

7/1 3 2.968 TL 3.166 TL

8/3 2 2.965 TL 3.159 TL

8/2 1 2.962 TL 3.156 TL

9/2 1 2.959 TL 3.117 TL

9/1 0 2.956 TL 3.115 TL

Söz konusu maaşlara:

– Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

– Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

– Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)

– Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

– Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

– Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.