İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

İmar affı ile mevzuata aykırı yapıların imar sorunu çözülüyor. İmar affına başvurulan ve yapı kayıt belgesi alınan yapılara abonelikler alınabiliyor. Peki, 31 Aralık 2017 öncesinde yapılan yapıların faydalanabileceği imar affı başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen her şey haberimizde...

İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurullar tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular e devlet üzerinden takip edilebilecek. Birçok vatandaşın merak ettiği imar affı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz…

İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran'da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek başvurularda başvuruda bulunan kişiler kayıt bedellerini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyebilecek.

Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 5 olarak yatırılacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların cezaları iptal edilecek ve elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3’ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor.

Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

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E DEVLET ÜZERİNDEN İMAR AFFI BAŞVURUSU

İmar affı başvurusunu yapabilmek için öncelikle geçerli bir e-devlet şifresinin olması gerekiyor. Eğer şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre alabilirsiniz. İnteraktif bankacılık şifresi ile de ücretsiz olarak e-devlete erişim yapılabiliyor.

Başvuru sürecinde doğru bilgi akışının sağlanabilmesi için, e-devlette cep telefonu bilgisinin doğru ve güncel olması gerekiyor. Ayrıca e-posta adresinin de sisteme kayıtlı olması durumunda daha detaylı bilgilendirmelerin de e-posta yolu ile iletilmesi mümkün oluyor.

E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kategorisi üzerinden imar barışı başvuru formu yazısını tıklaması ya da e devlet açıldığı zaman ana ekranda çıkan arama bölümüne imar barışı yazmanız yeterlidir. Gelen ekranda “imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması” yazısına tıklayın.

Açılan sayfada ekranın sağ üst köşesinde başında + işareti olan yeni başvuru linkini tıkladıktan sonra başvurunuzu başlatabilirsiniz. İlk olarak başvuru bilgilendirmesini okuyun ve onay kutusunu işaretledikten sonra devam et butonuna tıklayın. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için girdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Başvurunun ikinci sayfasında müracaat sahibine ait bilgiler girilir. Bu bölümlerden bazıları e-devlet kapısındaki kayıtlılardan otomatik olarak yazılmış olacaktır. Bu sayfadaki bağlantılara tıklayarak cep telefonu ve e-posta bilginizi güncelleyebilirsiniz.

Aykırılığın kapsamını mevcut seçeneklerden seçin. Bağımsız bölüm veya yapının tamamı seçeneklerinden birini seçmeniz durumunda açılan yapının kullanımına uygun olan seçeneği tıklayın. Seçenekler: Konut ve ticari. Devam et butonunu tıklayarak sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Yapıya ait bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde verilir. Yapının cadde, sokak veya bina numarası bilgileri mevcut listede görünmüyorsa kendiniz girmek için ilgili kutucuğu işaretleyerek güncel bilgileri girebilirsiniz.

Ada, parsel, bağımsız bölüm bilgileri yapıya ait tapuda yazan bilgilerle aynı olmalıdır. Bağımsız bölüm alanı, toplam yapı alanı, arsa yüzölçümü alanları, metrekare birimine uygun olarak girilmelidir.

Arsa birim değeri alanına yapının bulunduğu yerin belediyesi tarafından belirlenen emlak vergi değerine esas birim değerini girin.

Arsa birim değerini ilgili belediyenin web sitesinden veya belediyeye müracaat ederek öğrenebilirsiniz. Yapı sınıfını da doğru şekilde seçtikten sonra aykırılığın niteliği bölümüne söz konusu yapının imar barışı kapsamına alınması ile ilgili gerekli gördüğünüz açıklamayı girin.

Başvurunuza yapıya bir veya iki farklı fotoğraf yüklemeniz gerekmektedir. Bu fotoğraflardan ilki binanın dış cephe fotoğrafı olmalıdır. Varsa ikincisi de imara aykırılığı göstermelidir. Fotoğrafların dosya uzantıları başvuru formunda belirtilen kriterlere uygun olmalıdır: .jpg – .jpeg – .png

Yapıya ait bilgiler sayfasını tamamladığınızda devam et butonuna tıklayın. Başvurunuz kapsamında girmiş olduğunuz bilgiler toplu şekilde size gösterilecektir. Girdiğiniz bilgileri dikkatle inceleyerek kontrol edin. Bu önizleme ekranında başvuru numaranızı görebilirsiniz. Bilgilerinizi dilerseniz değiştirebilir, veya doğru olduğundan eminseniz başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

24 saat içinde başvurunuz işleme alınacaktır. Başvurunuz alındı bilgisi ve ödemeniz gereken miktar SMS ile cep telefonunuza ve e-devlet kapısında kayıtlıysa e-posta adresinize gönderilecektir.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra, ihtiyaç duymanız halinde ilgili başvurunuzu bir kereye mahsus olmak üzere güncelleme hakkınız var. Ödemenizi Bakanlığın ilan ettiği bankanın ilgili hesap numarasına banka şubesinden veya internet bankacılığı aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru numaranız bankaya ödeme yapılırken ödeme açıklamasında mutlaka yer almalıdır.