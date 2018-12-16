İmar barışı başvuruları ne zaman sona erecek?

İmarsız yapıların kayıt altına alınmasına yarayan imar barışı uygulamasında sona yaklaşılıyor. Daha önce Ekim ayı sonunda biteceği duyurulan ancak yıl sonuna kadar uzatılan imar barışına şimdiye kadar 9 milyona yakın başvuru geldi. Peki imar barışı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte imar barışı ile ilgili merak edilenler...

İmar barışı başvuruları 9 milyona yaklaştı! İmar barışı başvuruları ile ilgili önemli detaylar olduğunu söyleyen Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların evlerinin küçük bir bölümünde imara aykırılık dahi olsa toplam evleri üzerinden para ödemeleri gerektiğine dikkat çekti. Çatalkaya, yapılan başvuruların çoğunun yanlış olduğunu belirterek, başvuru düzeltme hakkının ise sadece bir kez olduğunun altını çizdi.

İMAR BARIŞI İÇİN SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Çatalkaya, “İmar barışında şimdiye kadar 6 milyar TL ekonomimize kazandırıldı. Toplamda ise 40-50 milyar TL gelir bekleniyor. Sürenin uzatılması ile bu hedefe daha kolay ulaşılacağını düşünüyoruz. Benim beklentim 31 Aralık'tan sonra bir kez daha uzatılabileceği yönünde” dedi.

BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Vatandaşların İmar Barışı başvurularında bazı hatalar yaptıklarını ve sonrasında bunları düzeltmek zorunda kalacaklarını ifade eden Çatalkaya, en büyük hatanın yapının büyüklüğünün hesaplanması ile ilgili olduğunu kaydetti.

Vatandaşların ellerinde mezura ile yaptıkları metrekare ölçümlerinin çoğunlukla yanlış olduğunu ve iskan tapu alımı için çizilen proje aşamasında bu yanlışın ortaya çıktığını anlatan Çatalkaya, “Vatandaşlar imar barışı başvurusu sonrası yapı kayıt belgesi ödemesini yaptıktan sonra E-Devlet Sistemi üzerinden Yapı Kayıt Belgeleri’ni alıyorlar ancak bu belgeyi almaları başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor.”

“Maalesef bize başvuru yapanlardan anladığımız kadarı ile bugüne kadar yapılan başvuruların birçoğu yanlış. Özellikle bireysel başvuru yapanlar ve belediye ve bakanlık imar barışı ofisine gidip başvuru yapan çoğu kişinin beyanı yanlış görünüyor. İskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabiliyorlar. Bunu düzeltmek için ise sadece tek bir hakları var” dedi.

İmar Barışı başvurularında yanlış anlaşılan bir nokta olduğunu belirten Çatalkaya, bir yapının içerisindeki imara aykırı bölüm için tüm yapı üzerinden para ödenmesi gerektiğini belirtti.

Çatalkaya, “Örneğin bir hak sahibinin sonradan yaptırdığı ve imara aykırı olan 10 metrekarelik bir balkonu var. Bunun için imara başvurduğunda sadece o bölümle ilgili bir para ödeyeceğini düşünüyor. Ancak uygulama öyle değil. O balkonu imar barışına sokabilmesi için sahip olduğu mülkün tüm metrekaresi üzerinden parayı ödemesi gerekiyor” dedi. Ayrıca birden fazla dairenin olduğu iskansız; arsa tapulu veya kat irtifaklı binalarda tek tek başvuru yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Çatalkaya, hak sahiplerinin binanın tamamı için başvurması gerektiğini belirtti.

İMAR BARIŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İmar affı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;

– Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

– Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

– Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

– 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

– 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/m2

– 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/m2

– Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

– Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

Hesaplama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak açılan imar affı hesaplama robotu sayfası üzerinden online olarak yapılabilmekte.

İmar Affı Hesaplama Aracında sıralanan 8 seçenekten biri seçilerek hesaplama yapılıyor. Bu seçenekler şu şekilde sıralanıyor:

1- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

2- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

3- Yapının tamamı için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

4- Konut bağımsız birim için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

5- Ticari bağımsız birim için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

6- Konut bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

7- Ticari bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

8- Güneş enerji santrali yapısında başvuruda bulunulması halinde

Doldurulacak kısımlar

1- Toplam konut alanı metrekare

2- Toplam ticari alan metrekare

3- Yapı sınıfı

4- Arsa alanı

5- Arsa birim bedeli TL/ metrekare

6- Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet

7- Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

8 konut 2 ve iş yerinden meydana gelen bir yapıda, “Yapı Kayıt Belgesi” için ödenecek bedel hesabı şu şekildedir:

Toplam konut alanı metrekare: 800

Toplam ticari alan metrekare: 100

Yapı sınıfı: 3-7 katlı bina

Arsa alanı: 300

Arsa birim bedeli TL/ metrekare: 1.000

Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet: 8

Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet: 2

Sonuç olarak:

Yapı kayıt belgesi= 41.447,37 TL

Hesaplanan iş yeri başına= 4.934,21 TL

Hesaplanan konut başına = 3.947,37 TL

İHA-SÖZCÜ