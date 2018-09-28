İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır? İmar affı hakkında bilinmesi gerekenler…

Milyonlarca vatandaşın imar sorununa çözüm olacak imar barışı ile ilgili başvurular 8 Haziran 2018 tarihinde başladı. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. İmar barışı ödemeleri ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi ödemesinde hesaplama işlemleri ödeme yapılmadan online olarak gerçekleştirilebiliyor. Peki, imar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı hesaplaması nasıl yapılır? Örnek hesaplama ile birlikte tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İMAR BARIŞI HESAPLAMA İŞLEMİ

İmar affı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;

– Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

– Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

– Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

– 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

– 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/m2

– 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/m2

– Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

– Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

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Hesaplama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak açılan imar affı hesaplama robotu sayfası üzerinden online olarak yapılabilmekte. İmar Affı Hesaplama Aracında sıralanan 8 seçenekten biri seçilerek hesaplama yapılıyor. Bu seçenekler şu şekilde sıralanıyor:1- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

2- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

3- Yapının tamamı için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

4- Konut bağımsız birim için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

5- Ticari bağımsız birim için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

6- Konut bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

7- Ticari bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

8- Güneş enerji santrali yapısında başvuruda bulunulması halinde

Doldurulacak kısımlar

1- Toplam konut alanı metrekare

2- Toplam ticari alan metrekare

3- Yapı sınıfı

4- Arsa alanı

5- Arsa birim bedeli TL/ metrekare

6- Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet

7- Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet

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HESAPLAMA ÖRNEĞİ8 konut 2 ve iş yerinden meydana gelen bir yapıda, “Yapı Kayıt Belgesi” için ödenecek bedel hesabı şu şekildedir:

Toplam konut alanı metrekare: 800

Toplam ticari alan metrekare: 100

Yapı sınıfı: 3-7 katlı bina

Arsa alanı: 300

Arsa birim bedeli TL/ metrekare: 1.000

Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet: 8

Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet: 2

Sonuç olarak:

Yapı kayıt belgesi= 41.447,37 TL

Hesaplanan işyeri başına= 4.934,21 TL

Hesaplanan konut başına = 3.947,37 TL