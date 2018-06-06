İmar barışı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğe göre, belge 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için başvurunun 31 Ekim'e kadar yapılması ve belge bedelinin 31 Aralık'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Belge için e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması yoluyla da başvuruda bulunulabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında tespit edildi.

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

METREKARE HESABI YAPILDI

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli metrekare başına; tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1,000 TL, sekiz ve daha yüksek katlı binalar için 1,600 TL, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar için 2,000 TL, güneş enerjisi santralleri (GES) için MW başına 100,000 TL esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek.

Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar aynı bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

KAPSAM DIŞINDA KALAN YAPI VE ARAZİLER

Tebliğe göre, Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, İstanbul tarihi yarımada içinde ve ilgili kanunlarla belirlenen krokilerde yer alan alanlarda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda belirlenmiş tarihi alanda bulunan yapılara Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.

Bu kapsamda ayrıca, Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için de Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

REUTERS