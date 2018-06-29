IMF’den Yunanistan’a uyarı

IMF'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın, uzun bir yol katettiği ancak halen birçok zorlukla karşı karşıya olduğu belirtilerek, mali ve piyasaya yönelik önemli reformlardaki ilerlemenin geciktiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan’ın, uzun bir yol katettiğini ancak halen birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu duyurdu.

IMF’den yapılan açıklamada, kurtarma paketi programında son düzlüğe giren Yunanistan’ın ekonomik görünümüne ilişkin görüşlere yer verildi.

Yunanistan’da 2017 yılında yüzde 1,4 olan büyümenin bu yıl yüzde 2,4’e yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, daha sıkı global mali koşullar, bölgesel istikrarsızlık ve reform külfeti gibi iç ve dış risklere işaret edildi.

Açıklamada, Yunanistan için alınan borç hafifletme önlemlerinin orta vadede önemli bir iyileşme sağladığı belirtilerek, “(Yunanistan’ın kamu borcu) Ancak uzun vadede görünüm halen belirsiz.” denildi.

Ülke ekonomisinin üretimi, rekabetçiliği arttırmak ve krizin mirasından kurtulmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Makroekonomik dengesizlikler büyük ölçüde giderildi. Ancak yüksek kamu borcu, zayıf banka ve diğer özel sektör bilançoları, sermaye kontrolleri, hükümet bakiyesi ve risk altındaki geniş nüfus büyüme beklentileri üzerinde etkili oluyor, mali ve piyasaya yönelik önemli reformlardaki ilerleme gecikti.”

“Yunanistan, uzun bir yol katetti ancak halen birçok zorlukla karşı karşıya” ifadesine yer verilen açıklamada, krizin etkileri ve tamamlanmayan reform sürecinin büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Yunanistan’ın başta Avrupa Komisyonu olmak üzere kreditörlerine taahhüt ettiği bütçe fazlasının yüksek vergi sebebiyle yatırımı daraltacağı belirtildi.

Yunanistan’ın üçüncü ve son olması beklenen kurtarma programı, 20 Ağustos’ta resmi olarak sona erecek. Yunanistan ve kreditörleri, geçen hafta ülkenin 315 milyar avroya yakın kamu borcunun hafifletilmesi için 10 yıl vade uzatma ve ödemesiz süre gibi önlemler alındığını açıklamıştı.

Ülkenin kreditörlerinden olan IMF ise borç hafifletme önlemlerini yetersiz bularak, zaman darlığından dolayı programa sadece teknik danışman olarak katkıda bulunacağını duyurmuştu.

AA