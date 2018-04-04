İndirim marketler esnafı bitirdi

Küçük esnafın indirim marketler karşısında rekabet şansı kalmadığını dile getiren Mustafa Altunbilek, esnafın bitme noktasına geldiğine dikkat çekti.

Son yıllarda daha çok büyük zincir marketlere satışlarıyla gündeme gelen yerel marketler, OHAL nedeniyle yasaklanan iflas başvuruları ve yüzde 30'lara kadar çıkan maliyetlerle, bitme noktasına geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 4 bine yakın noktada faaliyet gösteren ve sokak aralarındaki bakkal ve orta ölçekli marketlerden oluşan yerel perakendeciler, özellikle indirim marketleriyle artık rekabet edemeyecek noktaya geldiklerine dikkat çekerken, yüzde 2'ye gerileyen kâr marjları altında nefes alabilmek için hükümetten KDV indirimi talep etti.

NÜFUSA GÖRE MARKET AÇILSIN

Büyükşehirlerdeki nüfus yığılmasının, indirim marketleriyle büyük zincirlerin 30 bin şubelik bir ağa ulaşmasının artık rekabeti imkansız hale getirdiğini kaydeden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, kuralsız büyüyen indirim marketlerle ilgili, devletten disiplin edici yasanın çıkmasını istediklerini söyledi. Burada, indirim marketlerinin nüfusa ve kilometreye göre açılmasının daha doğru olduğunu belirten Altunbilek, “Geçen yıl yüzde 12 büyüdük ama kârlılıklarımız daralıyor. Benim maliyetlerim yüzde 30'un üzerinde indirim marketler yüzünden küçük esnaf bitme noktasına geldi. Buna ufak bir sınır olarak nüfus ya da kilometrekare ölçüsü getirilmeli. Ticaret serbest ama indirim marketler çadırdan tekstile araba lastiğinden elektroniğe kadar herşey satıyor. Sıkıntılarımız indirim mağazalarının kuralsız büyümesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

İFLASLAR YAŞANIR

Sektörde artık büyük batış ve satışların gündeme geldiğini ve şartların bu şekilde devam etmesi halinde yeni iflasların gündeme gelebileceğini kaydeden Altunbilek, sektörün bir bütün olarak bundan büyük zarar göreceğini dile getirdi. Son dönemde büyük çalkantı yaşayan Uyum Marketleri'nin Migros'a satılması hakkında da yorum yapan Altunbilek, “Verimsizlik ve maliyet artışı son dönemlerde yerel market zincirlerini zora sokuyor. İyi teklif gelen yerel market sahipleri de satışı gerçekleştiriyor. Umarım bu son olur. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ UCUZLATIR

Daha önce bazı sektörler için uygulanan KDV indiriminin yerel marketler için de gündeme alınabileceğini ifade eden Altunbilek, manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için KDV düzenlemesi beklediklerini aktardı. Altunbilek, düzenleme ile sepetlerin indirime uğrayan ürünlerle yüzde 7 daha ucuza dolacağını aktardı. Konuşmasında sektörün büyüklüğüne ilişkin de bilgi veren Altunbilek, şöyle devam etti: “Yerel zincirlerin toplam cirosu, zor şartlara rağmen 33 milyar TL'ye ulaştı. 2017'de 67 bin kişiyi istihdam ederken, bugün 71 bin 396 kişiyi istihdam ediyoruz. 2018 hedefimiz ciroda yüzde 15 büyümek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ise ulaşmak istediğimiz ciro 70 milyar TL. Bu hedefe ancak hükümetimizin vereceği destek ile ulaşabiliriz.”

PARALI POŞET TASARRUF GETİRİR

Marketlerdeki poşetlerin 2019'dan itibaren para ile satılmaya başlayacağına da işaret eden Mustafa Altunbilek, bu sayede yüzde 75 tasarruf ve Türkiye ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlanacağını belirtti. 1 Ocak 2019'da çıkacak yasayla birlikte tüketicilerin marketlerden poşetleri 5-10 kuruşa alacaklarını kaydeden Altunbilek, “Tüketicimiz şu anda marketlerden avuçlayarak poşetleri israf ediyor. Bunu bir hak olarak sayıyor. 5-10 kuruş ödemeye başladıklarında ise az alarak hem tasarruf edecekler hem de ekonomiye katkı sağlayacaklar. Çünkü Türkiye plastiğin hammaddesi için dışarıya 450 milyon dolar para ödüyor” dedi.