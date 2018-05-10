ING Bank 2018 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

ING Bank Türkiye, 2018‘in ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın söz konusu dönemde konsolide aktif toplamı 63.1 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 357 milyon TL oldu. Krediler toplamı 47.5 milyar TL’ye ulaşan ING Bank’ın, 9 bine yakın işletmeye kullandırdığı 9.5 milyar TL’lik KGF destekli kredinin adet bazında yüzde 90’ından KOBİ’ler yararlandı.

ING Bank Türkiye'nin, 9 Mayıs 2018 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre, yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif toplamı 63.1 milyar TL oldu. İlk çeyrekte bankanın vergi öncesi kârı ise 357 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca söz konusu dönemde bankanın öz kaynaklar hacmi 6.6 milyar TL'ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.6 seviyesine ulaştı.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal verileri değerlendirerek “Bankamız 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılda olduğu gibi başarılı bir performans sergiledi. Vergi öncesi kârımız söz konusu dönemde 357 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi. Abay, krediler toplamının 47.5 milyar TL'ye ulaştığını belirtirken, aynı dönemde geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin ise 29.2 milyar TL olduğunu vurguladı. Abay, “ING Bank olarak, müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla attığımız adımlarla dijital ve mobil kanallarda hızla büyüyoruz. Mart sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 92'ye yükseldi. Bu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 85'i, hacim bazında ise yüzde 63'ü şube dışı kanallardan verildi” diye konuştu.

“KOBİ'LER İÇİN YENİ BİR DİJİTAL SÜREÇ KURGULANDI”

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler hakkında da bilgi veren Abay, “KGF teminatlı krediler, 2018'in birinci çeyreğinde de odağımızda oldu. Bu kapsamda KGF'nin kefalet desteği ile Mart sonu itibarıyla 9 bine yakın işletmeye 9.5 milyar TL'lik KGF destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin adet bazında yüzde 90'ı, tutar bazında ise yüzde 62'si KOBİ'lere kullandırıldı. Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda, KOBİ'lerimizin memnuniyetini artırmak, kredilerden en kolay şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, pek çok yeni dijital süreç kurguladık“ dedi. Banka olarak operatif süreçlerde kullanmaya başladıkları yeni robot teknolojisiyle, operasyon süreçlerinin hatasız, hızlı ve yüksek verimle sonuçlandırılmasının öncelikli 2/3 hedeflerinden biri olduğunun da altını çizen Abay, “Yeni nesil bankacılık uygulamalarında güçlenmeye devam edeceğiz. ‘Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi' olan ING Bank, rekabetçi ve hızla dijitalleşen bankacılık sektöründe, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek” şeklinde konuştu.

2018 BİRİNCİ ÇEYREK ANA BAŞLIKLARI

‘‘Nesilden Nesile Yönetim Akademisi''nde İkinci modül başladı ING Bank'ın Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği, ‘‘Nesilden Nesile Yönetim Akademisi''nde 2017-2018 dönemi ikinci modülü 15 Şubat'ta başladı. Programla; aile şirketlerinin rekabet gücünü artırmaya, sürdürebilirlik ve kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmaya yönelik eğitimler veriliyor. Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2017 4. Çeyrek Sonuçları açıklandı ING Bank'ın gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2017 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti. Araştırma döneminde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planladığını söyleyenlerin oranı yüzde 29; gelecek 3 ay içinde tasarruf edeceğini söyleyenlerin oranı bir önceki döneme göre 2 puanlık artışla yüzde 16,6 oldu. ING Bank'tan İTÜ Çekirdek'teki fintech girişimcilerine 100 bin TL'lik destek sağlandı.

ING Bank, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent ile işbirliğini bu yıl da sürdürüyor. Big Bang Girişimcilik Yarışması kapsamında verilen ING Bank Fintech Özel Ödülü ile ING Bank tarafından başarılı bulunan fintech girişimcilerine ödül olarak toplam 100 bin TL destek sağlanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında #CesaretinYeter reklam filmini yayınlandı ING Bank'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında cesur ve kararlı kadınların yalnız olmadığını, yalnız kalmayacağını, cesaretlerinin yalnızca kendi gelecekleri değil, ülkemizin geleceğini de değiştireceğini anlattı.

ING Bank, 10. Yıl etkinliği ile ACE of M.I.C.E, ‘En İyi Etkinlik' ödülünü kazandı ING Bank'ın Türkiye'deki 10. yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye'nin her yerinden gelen 5 binden fazla ING'li, 16 Eylül 2017 Cumartesi günü İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi. Teknoloji ve sanatın buluştuğu açılış şovundan sonra Genel Müdür Pınar Abay, geçtiğimiz 10 yıllık sürecin hikâyesini anlattı. 10. yıl etkinliğinde tüm Banka çalışanları ve İhtiyaç Haritası yetkilileri birlikte çalışarak, çocuklar için kırtasiye malzemesi topladı. Toplanan kırtasiye malzemeleriyle Anadolu'daki 11 okula destek olundu.