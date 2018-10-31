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İngiliz şirket Türkiye’de 3 otel açacak

İngiliz tatil şirketi Thomas Cook, kendi markasıyla üçü Türkiye'de olan 20 otel açacak.

android-time 15:36 31 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
İngiliz şirket Türkiye’de 3 otel açacak
İngiliz tatil şirketi Thomas Cook, kendi markasıyla üçü Türkiye'de olan 20 otel açacak.

İngiliz tatil şirketi Thomas Cook 2019 yılında kendi markasıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de toplam 20 otel açacağını bildirdi.

Otellerden altısı İspanya’da, dördü Yunanistan’da, üçü de Türkiye’de kurulacak.

Akdeniz’den Karayiplere kadar değişik destinasyonlarda 3,000 otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40,000 oda ve 200 otele çıkaracağını duyurdu.

Paket tatil kavramının öncülüğünü yapan Thomas Cook şirketi 1841 yılında kuruldu. Şirket, markasının kalite standartlarına erişemeyen dokuz oteli de listesinden çıkardı.

REUTERS

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