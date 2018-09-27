İngilizler’den İstanbul’a rezervasyon patlaması

Bir zamanlar insanların 'taşı toprağı altın' deyip zengin olma hayaliyle geldikleri İstanbul'a Avrupalı turistler ucuz olmasından dolayı geliyor. İngiltere'den İstanbul'a Airbnb rezervasyonları yüzde 141 arttı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış Türkiye’yi ucuz tatil cenneti haline getirdi. Lüks mağazaların kapısında kuyruk oluşturan Arap turistleri görünce artık şaşırmıyoruz. TL’de yaşanan değer kaybı Avrupalı turistin ilgisini de tekrar Türkiye’ye çevirdi.

YÜZDE 141 ARTIŞ

Independent’in Airbnb verilerinden derlediği bilgilere göre İstanbul, bu sonbaharda İngiltere’nin Airbnb gezginleri için en popüler yer oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre Aralık ayının ortasına kadar yapılan rezervasyonlarda yüzde 141’lik bir artış yaşandı.

İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Kiev’e yapılan rezervasyonlardaki artış ise yüzde 107. Fransa’nın Serris, Yunanistan’ın Corfu adaları ile Malta’nın Sliema bölgesi de ilk beşin içinde yer aldı.