İngiltere bir adamın medyaya hakim olmasına izin vermiyor

Rupert Murdoch'ın İngiliz Sky TV'nin tamamına sahip olmasına medyada tekelleşme gerekçesiyle rekabet kurumu izin vermiyor. Disney Sky TV'nin içindeki Sky News kanalını satın alarak satışın gerçekleşmesini öneriyor.

İngiliz hükümeti Rupert Murdoch'ın Sky TV kablolu yayın şirketini satın almasına izin vermiyor. Hükümet Murdoch'ın tüm Avrupa'da yayın yapan platformu satın alırsa mevcut medya gücü ile tekel olabileceği gerekçesi ile satışa olumlu bakmıyor.

Reuters’ın haberine göre Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox ise 11.7 milyar poundu gözden çıkardığı Sky TV'yi satın almak için yeni formüller arıyor. Financial Times'ın haberine göre Murdoch Sky TV'nin alınmasına izin verdikleri takdirde haber kanalı olan Sky News'u Walt Disney'e satabileceğini söylüyor. Walt Disney geçen aylarda 21. Century Fox'un tamamını satın almak için teklif de vermişti. Disney’in bu satın alma için iştahlı olduğu belirtiliyor.

ABD’LİLER DE DEVREDE

Fox 2016 yılında Sky TV'nin tamamını satın almak için teklif vermiş fakat piyasada tekel olacağı gerekçesiyle İngiliz hükümeti anlaşmayı onaylamamıştı.

ABD'li televizyon devi Comcast de Sky TV'yi satın almanın peşinde. Geçen şubat ayında Comcast'ın hisse başına 12.50 pound vererek Comcast'i satın alacağı iddia edilmişti.

Disney’den Sky News anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sky News'un editöryal bağımsızlığını korumayı da teklif ettik” diye konuştu.

Murdoch’ın sahip olduğu medya şirketlerinden bazıları şöyle:

The Sun

The Times

The Sunday Times

The Daily Telegraph

New York Post

The Wall Street Journal

Marketwatch

Fox News

National Geographic

SKY (%39.14)