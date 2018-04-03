İngiltere bir adamın medyaya hakim olmasına izin vermiyor

İngiliz hükümeti Rupert Murdoch'ın Sky TV kablolu yayın şirketini satın almasına izin vermiyor. Hükümet Murdoch'ın tüm Avrupa'da yayın yapan platformu satın alırsa mevcut medya gücü ile tekel olabileceği gerekçesi ile satışa olumlu bakmıyor.
Reuters’ın haberine göre Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox ise 11.7 milyar poundu gözden çıkardığı Sky TV'yi satın almak için yeni formüller arıyor. Financial Times'ın haberine göre Murdoch Sky TV'nin alınmasına izin verdikleri takdirde haber kanalı olan Sky News'u Walt Disney'e satabileceğini söylüyor. Walt Disney geçen aylarda 21. Century Fox'un tamamını satın almak için teklif de vermişti. Disney’in bu satın alma için iştahlı olduğu belirtiliyor.
Fox 2016 yılında Sky TV'nin tamamını satın almak için teklif vermiş fakat piyasada tekel olacağı gerekçesiyle İngiliz hükümeti anlaşmayı onaylamamıştı.
ABD'li televizyon devi Comcast de Sky TV'yi satın almanın peşinde. Geçen şubat ayında Comcast'ın hisse başına 12.50 pound vererek Comcast'i satın alacağı iddia edilmişti.
Disney’den Sky News anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sky News'un editöryal bağımsızlığını korumayı da teklif ettik” diye konuştu.
Murdoch’ın sahip olduğu medya şirketlerinden bazıları şöyle:
The Sun
The Times
The Sunday Times
The Daily Telegraph
New York Post
The Wall Street Journal
Marketwatch
Fox News
National Geographic
SKY (%39.14)