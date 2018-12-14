İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu´na göre; Faaliyet Endeksi, Eylül ayında yılın en kötü değerini aldıktan sonra Ekim ayındaki toparlanmasına Kasım ayında devam edemedi.

Kasım ayında inşaat faaliyetleri oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Bütün endeksler halen eşik değerin altında olması da inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret etti. Rapor, inşaat sektörüne güvenin oldukça düşük olduğunu ortaya koyarken son iki aydır Güven Endeksi´ndeki yükselme dikkat çekti.

YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu´na göre dört endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle Faaliyet Endeksi´nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalması, Kasım ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE YANSIMADI

Hem Güven hem de Beklenti Endeksi´ndeki azalma, ekonomideki makro değişkenlerde görülen kısmi iyileşmenin inşaat sektörüne yansımadığını net bir şekilde ortaya koydu. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Eylül ayında yılın en kötü değerini alan Faaliyet Endeksinin Ekim ayında toparlanmasına Kasım ayında devam edemediğini ve bütün endekslerin halen eşik değerin altında olmasının ise inşaatta işlerin yolunda gitmediğine işaret ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Bu hafta açıklanan üçüncü çeyrek verisinde Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyürken inşaat sektörü -yüzde 5.3´lük daralma göstermiştir.

“Son çeyrekte inşaat sektöründe beklenen daralma, geride bıraktığımız üçüncü çeyrekten daha fazla olacaktır.

“İnşaat sektörünün, yeni dönemin koşullarına adapte olabilmesine yönelik olarak yol haritasının çıkarılması gerekmektedir.

“Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki daralmanın istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin de rakamsal olarak ortaya çıkması ile beraber inşaat sektöründeki gelişmelerin çok daha dikkatli takip edilmesinin gerekliliği anlaşılacaktır.”

DHA