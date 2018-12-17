İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi Kasım’da geriledi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 1.82 puan gerilerken; gösterge niteliğindeki endeks, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin önümüzdeki aylarda da süreceğine işaret etti. Açıklamaya göre, faaliyetlerdeki gerilemenin ana nedeni müteahhitlik ve inşaat sektöründe artan sıkıntıların yarattığı iç talepteki keskin daralma oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Kasım’da bir önceki aya göre 1.82 puan gerileyerek 83.81 puan seviyesine indi. Böylece inşaat malzemeleri sanayisinde gerileme dördüncü ayına taşındı.

KÜÇÜLME DEVAM EDEBİLİR

İMSAD tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin de, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin devam edeceğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Mevsimsel yavaşlama döneminin de etkisiyle, ihracat hariç diğer faaliyetlerde gerileme yaşandığı ifade edilen değerlendirmede, “İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunları, inşaat malzemeleri sanayisini giderek daha çok etkilemeye başladı. Buna bağlı olarak, güven ve beklentilerde zayıflamanın sürdüğü inşaat malzemeleri sanayisinin, tedarik ve satış zincirinde de sıkıntılar yaşanmaya başlandı” denildi.

KESKİN DARALMA

Açıklamaya göre, faaliyetlerdeki gerilemenin ana nedeni müteahhitlik ve inşaat sektöründe artan sıkıntıların yarattığı iç talepteki keskin daralma oldu.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüşün devam ettiği, ihracat siparişlerinin de Kasım ayında durağanlaştığına dikkat çekilen değerlendirmede, “İnşaat sektörünün mevsimsel olarak durağanlaştığı bir döneme girilmesi nedeniyle, önümüzdeki birkaç ayın, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı geçeceği öngörülüyor” denildi.

REUTERS