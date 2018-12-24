İnterneti paylaşmak ücrete tabi oldu!

Turkcell hatta sahip olanlar cep telefonlarından internet paylaştıkları an 9 TL ödeyecekler. Firma 2GB'lık internet paylaşım paketlerini piyasaya çıkardı.

Cep telefonu faturalarında yeni bir dönem başladı! Ekonomik darboğazla mücadele eden GSM şirketleri artık internet paylaşımında da ücret alıyor.

Turkcell hatlı cep telefonunu hotspot noktası olarak kullanan kişiler 9 TL ücret ödeyecekler.

Şirket iki tip paket çıkardı. Bu paketlerin birinin ücreti 9 TL, bir diğerinin ise 19 TL.

9 TL'lik pakette bir yıl taahhüt vererek 2 GB'lık interneti paylaşabiliyorsunuz.

19 TL ücreti olan pakette ise aylık olarak 2 GB internet paylaşımı yapılıyor.

Sadece hotspot / tethering (hotspot özelliği olan akıllı telefonlardan WiFi’a bağlanma özelliği olan cihazlara internet paylaşımı) kullanımlarında geçerli 2 GB internet içeriyor.