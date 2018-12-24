İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın 1,5 katına çıktı

Bankalararası Kart Merkezi, kasım ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Bu verilere göre internetten yapılan kartlı ödemeler geçen yıla kıyasla 1,5 kat artış gösterirken, her 5 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2018 yılı kasım ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, kasım ayı sonunda Türkiye’de 65,9 milyon adet kredi kartı ve 144,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Kasım 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor.

KARTLI ÖDEMELER KASIM AYINDA %21 ARTIŞ GÖSTERDİ

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla kasım ayında toplam 72 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,7 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 35 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 21 oldu.

HER 5 TL’LİK KARTLI ÖDEMENİN 1 TL’Sİ İNTERNETTEN

Kasım ayında yer alan özel günlerde yapılan kampanyaların da etkisiyle banka kartları ve kredi kartları ile toplam 13,5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti. Kasım 2017 ile kıyaslandığında büyüme oranı yüzde 47 olurken, toplam kartlı ödemeler büyümesinin çok üzerinde büyüme görüldü. Kasım 2017’de %15 seviyelerinde olan toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı ise yine rekora ulaşarak %18’in üzerinde çıktı.

SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE GİYİM SEKTÖRLERİNDE İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 2’YE KATLANDI

Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri/kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. 1,21 milyar TL ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar, 85 milyon TL ve yüzde 66 artışla çeşitli gıda, 984 milyon TL ve yüzde 55 artışla seyahat acenteleri ve 232 milyon TL ve yüzde 50 artışla mobilya ve dekorasyon sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

İNTERNETTEN ÖDEMELER YAYGINLAŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yerleri incelendiğinde, bu yıl kasım ayında yaklaşık 31,8 bin adet farklı iş yerinden internetten ödeme gerçekleştiği görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 26,6 bin adet farklı iş yerinden internetten kartlı ödeme gerçekleştiği düşünüldüğünde, kasım ayı özelinde internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedinin yüzde 19 oranında artış gösterdiği ortaya çıkıyor.

İnternetten ödeme yapan kartlar incelendiğinde ise bu yıl kasım ayında yaklaşık 14,2 milyon adet farklı karttan internetten ödeme gerçekleştiği görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 11,7 milyon adet farklı karttan internetten ödeme gerçekleştiği düşünüldüğünde, kasım ayı özelinde internetten ödeme yapan kart adedinin yüzde 21 oranında artış gösterdiği bilgisine ulaşılıyor.