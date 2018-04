iOS 11.4 Beta yayınlandı! ‘Otomatik Doldurma’ sorunu çözülüyor…

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 11.3 güncellemesi ile kullanıcılara iyi haberler gelmişti. Apple iPhone'lardaki pil sorunu için önemli bir yeniliğe imza atmıştı. Şimdi de farklı sorunları çözmek için iOS 11.4 Beta sürümü yayınlandı. Peki Apple iOS 11.4 Beta sürümü ile hangi yenilikleri sunacak? Hangi cihazlar güncellemeyi alacak?

iOS 11.4 Beta güncellemesi ile iPhone ve iPad’lere sunulacak yenilik haberleri kullanıcıları heyecanlandırdı. Apple, iOS 11.4 güncellemesi ile AirPlay‘in ses aktarımındaki gecikmeyi ve API'ında sürekli kontrol dışı açılan “Otomatik Doldurma” sorununun çözecek.

iOS 11.4 BETA İLE GELECEK ÖZELLİKLER

Kullanıcılar daha önce AirPlay‘in ses aktarımında 2-3 saniyelik gecikme olduğunu daha önce dile getirmişti. iOS 11.4 Beta güncellemesi ile AirPlay'de yaşanan lag yani gecikme sorunu düzeltiliyor. Ayrıca YouTube uygulamasını Apple TV‘ye sadece görüntü olarak aktarıp sesi farklı bir kaynağa da aktarabiliyorsunuz.

Güncelleme ile paylaşılan web kimlik bilgileri API'ında sürekli kontrol dışı açılan “Otomatik Doldurma” sorunu çözülüyor. Apple Music‘te bir parçanın sonunda donma sorunu yine güncelleme ile düzeltilen hatalar arasında yer alıyor. Yayınlandan düzeltme içeriklerinin yanında performans ve kararlılık iyileştirmelerinin de yapıldığını söyleyelim.

Eğer geliştirici kimliğiniz varsa iOS 11.4 Beta güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

HANGİ CİHAZLAR iOS 11.4 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALACAK?

iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil

