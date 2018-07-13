IPhone fiyatı 2 maaş arttı

Türkiye'deki Apple ürünlerine zam geldi. 2010 yılında son model bir telefon (iPhone 4 (32 gb) almak isteyen ve asgari ücret ile çalışan vatandaş, ortalama 3 maaşı ile bir telefon sahibi olabiliyordu. Ancak 2018 yılında durum değişti. Son model bir telefon (iPhone X 256 gb) sahibi olmak isteyen vatandaş artık 5 maaş vermek durumunda kalıyor.

Türkiye’de satılan bütün Apple ürünlerine yüzde 23 zam geldi. 2010 yılında Apple’ın Türkiye’de satılan son model telefonu 32 gb hafızaya sahip iPhone 4’tü ve fiyatı 1889 TL’idi. Aynı dönemde asgari ücret 646 TL’idi. Yani asgari ücretle çalışan bir vatandaş ortalama 3 maaşı ile son model bir iPhone 4’ün(32gb) sahibi olabiliyordu.

2018’DE SON MODEL iPHONE 8.599 TL

Ancak 2018 yılında durum değişti. Bu yılın son model telefonunu (iPhone X 256 gb) almak isteyen bir vatandaş son gelen zamdan sonra 8.599 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Asgari ücret ise 1603 TL. Bu rakam asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın ortalama 5 aylık maaşına denk geliyor.

DOLAR KURU ETKİLİ

İki dönem arasındaki fiyat farkını dolar kuru da etkiledi. 2010 yılında Türkiye’de dolar kuru 1,49 TL iken şu an 4,85 TL. Bu fark iPhone fiyatlarındaki artışın en önemli nedenlerinden. Peki iki aynı model ABD’de ne kadar? 32gb hafızası olan bir iPhone 4, 2010 yılında ABD’de 299 dolara satılıyordu. iPhone X 256 (gb) ise 1149 dolara satılıyor.

ABD’DE KAÇ MAAŞ İLE ALINIYOR?

2010 yılında Apple’ın ABD’de satılan son model telefonu 32 gb hafızaya sahip (iPhone 4 ) 299 dolara satılıyordu. Şimdi ise dönemin son model telefonu iPhone X 1149 dolara satılıyor. Peki ABD’de yaşayan ortalama bir vatandaş kaç maaşı ile bu telefona sahip olabiliyor. ABD’de ortalama bir vatandaş 2 bin dolar maaş alıyor. Yani maaşının yarısından biraz fazla bir para ödeyerek iPhone X’e sahip olabiliyor.