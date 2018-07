Irak’ta Türk tavuğuna ek vergi engeli

Irak hükumeti 5 Ağustos'tan itibaren tavuk ürünleri, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan yüzde 10'luk verginin yüzde 50'ye yükseltileceğini açıkladı. Beyaz et ihracatının ek vergiden olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Irak, Türkiye Tavukçuluk sektörünü olumsuz etkileyecek bir adım attı. Irak hükümetinden yapılan son bilgilendirme ile 5 Ağustos'tan itibaren tavuk ürünleri, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan yüzde 10'luk verginin yüzde 50'ye yükseltileceği bildirildi.

Irak, yerel ürünler ile üretim yapan sanayiyi koruma, destekleme ve geliştirme amaçlı olarak ithalat ürünlerine ek vergi getirdi. Vergi uygulamasının kısa süreli olmadığı, en az 4 yıl süreceği ve bu konuda indirime gidilmeyeceği belirtildi.

YILLIK 6 MİLYAR DOLARLIK CİRONUN YARISINDAN FAZLASI IRAK’TAN

Irak hükümetinin aldığı bu kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini belirten HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Tavuk eti ihracatında Türkiye'nin en büyük ve önemli pazarlarının başında Irak geliyor. Yıllık 6 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan Türk kanatlı sektörünün en büyük tedarikçisi olan Irak'tan, bu cironun yarısından fazlası gerçekleştiriliyor” dedi.

Irak'ın kendi iç üretimini arttırmak ve sanayisini desteklemek maksadıyla böyle bir karar aldığını söyleyen Müjdat Sezer, “Bu uygulamanın devamlılığının sağlanması mümkün görünmüyor. Birkaç yıldır izinlerde, gümrük giriş ve kontrollerinde sık sık zorluklar çıkaran Irak hükümetinin, bu tutumu sadece Türkiye'ye özgü değil. Başta Brezilya olmak üzere ihracat yapan tüm ülkelere aynı uygulamayı yapıyor ve ek vergiyi getiriyor. Ancak Irak'ta üretim miktarı, tüketim talebini karşılayacak kapasitede değil. Bir süre sonra talebin karşılanamaması, stokların tükenmesi ve maliyetler, ithalatı kaçınılmaz kılacak. Bu da ek vergi oranının düşürülmesi veya tamamen kaldırılması yönünde şekillenecektir görüşündeyiz” dedi.

Sezer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Beyaz et ihracatımızda, son 12 ay yüzde 15, Mayıs ayında ise yüzde 20 artış gerçekleşti. Yumurta da ise son 12 ay yüzde 15, Mayıs ayında yüzde 24 ihracat artışı oldu. Kanatlı ürünlerinin Irak'a ihracatında son 12 ay yüzde 8, Mayıs ayı yüzde 6 artışla tamamlandı. Bu veriler, Türk kanatlı sektörünün kalite-teknoloji-fiyat avantajlarıyla her geçen gün başarı ivmesini yukarıya taşıdığının bir göstergesi. Ayrıca Körfez ülkelerine yapılan ihracatın artışı, yeni pazarlar (Japonya gibi), mevsim gereği mangal sezonunda iç tüketimin artışı devam etmektedir. Tüm bunlar, endişeye gerek olmadığının göstergesidir. Bugün Irak ek vergi, yarın başka bir ülke, başka bir konu, her zaman olabilecek, yaşanabilecek sorunlar. Tek ülkeye, tek pazara bel bağlamak yanlış. Yeni pazarlara-pazar arayışlarına girmek, her zaman tedbirli olmak, gerek firmalar gerekse ülkeler için çok önemli”

İHA