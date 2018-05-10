İran’a yatırım yapanlar ne yapacak?

2015 yılında yaptırımların esnetilmesiyle dev şirketler İran ile yatırım anlaşmaları imzalamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından gözler dev şirketlere çevrildi.

New York Times'ın haberine göre: Nükleer anlaşmanın ardından ambargonun gevşemesiyle dünya devleri İran'a yatırım hamlelerine başlamıştı.

Daimler ve PSA distribütör anlaşmaları imzaladı, Siemens lokomotif satışını kesinleştirdi, Fransız Total doğalgaz aramaları için anlaşmalar imzaladı.

Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasından imzasını çektikten sonra bu şirketlerin ne yapacağı merak ediliyor.

İran'a yeni ambargo uygulanmasında ilk hamleyi ABD yaptı. Airbus ve Boeing'e verilen sipariş izinleri askıya alındı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, “Amacımız İran'a yaptırımları maksimum düzeye çıkarmak” diyerek ülkesinin niyetini belli ediyor.

Avrupa Birliği geçen sene İran'a ihracatını önceki yıla göre yüzde 33 artırarak 12.8 milyar dolara çıkarmıştı.

Airbus İran ile 100 uçak için bir anlaşma imzalamıştı. Bu uçakların 12'si Jumbo A380. Uçakların şu ana kadar sadece iki tanesi teslim edildi.

Kulislerde konuşulanlara göre Total ise anlaşmasından vazgeçmeye niyetli gözükmüyor.