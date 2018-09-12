İran’ın otomobil ithalatı üçte iki azaldı

İran'ın yılın ilk beş ayında ithal ettiği otomobil sayısı geçen senenin aynı dönemine göre üçte iki oranında düştü.

Gümrük verilerine göre, geçen senenin ilk beş ayında 20 ülkeden 37 bin 623 adet otomobil alan İran, bu senin ilk beş ayında 12 bin 512 otomobil ithal etti. İran’ın otomobil ithal ettiği ülkelerin başında Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Umman geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından Amerikan Hazine Bakanlığı, 2015 yılında kaldırılan İran’a yönelik yaptırımların ilk aşamasını 6 Ağustos’tan itibaren yeniden uygulamaya başlamıştı.

İRAN’A İLK AŞAMA YAPTIRIMLAR NELERİ KAPSIYOR

ABD’nin ilk yaptırım paketinin devreye girmesiyle İran hükümetinin, ABD doları satın alması ile altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı. İran’ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulanarak sivil havacılık yaptırımları geri getirildi. Yaptırımlar kapsamında İran’ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellendi.

İran’ın para birimi tümen üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere de kısıtlamalar getirildi. ABD’ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı tekrar yasaklandı. Ayrıca İran’ın dış borcuna bağış yapılması ve satın alınması yaptırımlar kapsamında engellendi.

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketi 5 Kasım’da devreye girecek. Bu tarihten itibaren ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran’dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

AA