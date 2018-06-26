İş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Atilla Uras tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, bugün saat 15.05’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum’daki evinde dinlenen Uras’ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras’ın cenazesinin yarın hastaneden alarak İstanbul’ a götüreceği öğrenildi.

İKİ KIZINI MİRASINDAN MEN ETMİŞTİ

Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. DHA