İş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

Ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, bugün saat 15.05’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum’daki evinde dinlenen Uras’ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras’ın cenazesinin yarın hastaneden alarak İstanbul’ a götüreceği öğrenildi.
İKİ KIZINI MİRASINDAN MEN ETMİŞTİ
Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. DHA