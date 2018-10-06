İş Bankası’na yeni genel müdür yardımcısı

İşbank AG Genel Müdürü Cahit Çınar, İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye İş Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 5 Ekim 2018 tarihli kararı ile iştiraklerimizden İşbank AG Genel Müdürü Sayın Cahit Çınar’ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

CAHİT ÇINAR KİMDİR?

Ankara'da 1967 yılında doğan H. Cahit Çınar, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi’ne devam etti.

1991 yılında Türkiye İş Bankası AŞ İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Çınar, 1992 yılında Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı oldu ve 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2004 yılında İşbank Almanya/Frankfurt'ta görevlendirilen, 2007 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde Banka Genel Müdürlüğüne atandı. 2008 – 2016 arasında İş Faktoring AŞ’de yönetim kurulu ve kredi komitesi üyesi olarak çalıştı.

AA