İş Bankası’ndan Çinlilerle işbirliği anlaşması

İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı.

İş Bankası’nın yazılı açıklamasına göre anlaşma Çin bağlantılı projelerin finansmanı da dâhil birçok farklı alanda karşılıklı işbirliğini öngörüyor.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Çin Kalkınma Bankası ile işbirliğimiz kapsamında da Çin bağlantılı projeler için müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamadaki bilgilere göre Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaret hacmi 2017 sonunda 26.3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

REUTERS